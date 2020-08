Lanchitas amarillas: advierten que están “a punto de desaparecer”

Propietarios de las tradicionales lanchitas amarillas realizaron un fuerte reclamo en la banquina de los pescadores, solicitando al gobierno nacional y a Prefectura, que no haga obligatorio el uso del Monpesat, que es un instrumento de posicionamiento satelital, destinado a dar mayor seguridad a las pequeñas embarcaciones.

Según los patrones de las tradicionales lanchitas amarillas, verdaderas postales del puerto marplatense, este requerimiento de seguridad marítima es "la frutilla del postre" de varios pedidos como el uso obligatorio de dos balsas salvavidas, walkie-talkie, radio baliza y bengalas, que generan grandes costos operativos.

"Esto se viene prorrogando hace como 20 años. Nuestras lanchas son de 13 metros y ya no entra nada más, ocupan mucho espacio. Y mucha plata. Nos piden cosas que tienen los buques grandes. Nosotros vamos a pescar a la costa, a no más de 12 millas. Así no podemos trabajar más", sostuvo a 0223, José Di Meglio, uno de los patrones de pesca.

Para Carlos Greco, otro de los patrones, de 200 lanchas que hubo hace unas décadas, sólo quedan 15 lanchas, que no pueden subsistir por los enormes gastos operativos.

"En las lanchas somos 7 en la tripulación pero después hay gente trabajando en la descarga y suministra de pescado a plantas como Pennisi, La Campagnola. El trabajo de las lanchas alimentan a todo Mar del Plata. Con todo esto, estamos sobrepasados. Es toda plata. En 52 años que vengo a pescar, se fueron a pique dos lanchas en Bahía Samborombón y una en Mar del Plata, con dos muertos. Somos gente de experiencia, no somos improvisados", argumentó Greco.

"No sé que más quieren de nosotros. La gente se cansa de tantas cosas que nos piden. Tenemos un radio de acción de 12 millas y nos piden los mismos equipos que los buques grandes. Queremos que nos dejen tranquilos, son quizás nuestros últimos 4 años de trabajo", enfatizó Vicente Galeano.

El lamentable estado de suciedad de la banquina, por los lobos marinos, fue otro de los reclamos de los patrones de pesca.