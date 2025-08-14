Rechazan el cambio de recorrido de colectivos en el puerto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata manifestó su rechazo a la decisión del Consorcio Portuario Regional de modificar la circulación de las líneas de colectivos que ingresan a la zona portuaria. La medida, que elimina el uso de las Terminales 2 y 3 como cabecera de descanso, forma parte de un plan de reordenamiento vial y logístico.

Desde el gremio advirtieron que esta restricción “perjudica en forma manifiesta” a los operadores del transporte por quitar un punto clave en recorridos extensos, y también a los usuarios habituales, incluidos trabajadores de la zona. Señalaron además que el cambio podría afectar el movimiento turístico y, en consecuencia, impactar en comerciantes y vecinos.

En un comunicado, la UTA sostuvo que las resoluciones tomadas por “funcionarios provinciales” deben evaluarse junto a los sectores involucrados para evitar consecuencias negativas. “Solicitamos la urgente convocatoria a una mesa de trabajo para consensuar las medidas a adoptar sin perjudicar a los trabajadores”, expresaron.

El planteo gremial se suma a la discusión abierta tras la implementación de desvíos y obras de señalización que restringen el tránsito de colectivos frente a las Terminales 2 y 3, con el objetivo oficial de reducir riesgos y optimizar la logística portuaria.