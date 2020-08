La LMF cortó por lo sano: no hay fútbol hasta 2021

Quizás el retroceso a la Fase 3 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio fue el impulso que necesitaba la Liga Marplatense de Fútbol para oficializar lo que se veía venir: no habrá fútbol en la ciudad en lo que resta de 2020.

Hubo muchos indicios en las últimas semanas de que esto podía pasar. En las reuniones se aclaró que si no autorizaban la presencia de público no iban a organizarse torneos, se aclaró que difícilmente se volviera a las prácticas el 7 de septiembre como estaba autorizado por el Consejo Federal y tanto el presidente Roberto Fernández, como mucho de los titulares de los diferentes clubes, entendían que la situación sanitaria no era favorable y que lo mejor era priorizar la salud de todos los que componen la Liga Marplatense.

Por supuesto, es una mala noticia para los entrenadores y profesores que no sólo pierden el año futbolístico, sino que desde lo económico también es un dolor de cabeza. En el caso de los jugadores, la pérdida es física y netamente deportiva.

Cabe recordar, que días atrás, Once Unidos realizó algunos entrenamientos en su predio deportivo para todas las actividades, entre las que se incluía el fútbol, con un video de la séptima división que generó polémica, un "tirón de orejas" de parte de la Liga Marplatense y una marcha atrás del club de Parque Luro ante la "amenaza" de sanción que impulsó el propio Consejo Federal de Fútbol.

El Torneo de Primera División, tenía fecha de comienzo para el sábado 15 de marzo, justo un día después que se anunciara que no se iba a poder concurrir a espectáculos masivos, por lo que se decidió la suspensión de esa primera jornada. Luego llegó la cuarentena, postergación de entrenamientos y ahora la confirmación que no habrán jugado ningún partido en el año. El fútbol infanto-juvenil apenas había disputado algunos encuentros de la Copa de Verano MDQ, mientras que el Futsal y el Fútbol Femenino no habían comenzado la etapa oficial.