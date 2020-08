Interna en Cambiemos: Lauría acusó a Coria de "falta de ética" por copiarle un proyecto

El concejal del bloque Vamos Juntos, Nicolás Lauría, manifestó su disconformidad con la presentación realizada por la concejal Cristina Coria, para otorgarle la potestad al Ejecutivo de otorgar permisos precarios a los locales gastronómicos que quieran ampliar sus instalaciones al espacio público, debido a que es prácticamente igual al que él presentó en junio y se encuentra en tratamiento.

"El 6 de junio presentamos el proyecto para la colocación de decks en la calle Olavarría, y el miércoles 19 de agosto presenté una modificatoria al proyecto original, extendiéndolo a todo el Partido de General Pueyrredon, lo que permitiría que los establecimientos gastronómicos de toda la ciudad puedan implementar la colocación e instalación de decks para ampliar la capacidad de clientes”, recordó Lauría.

El proyecto de ordenanza presentado sobre tablas el viernes 21 de agosto en el Concejo Deliberante establecía una autorización al Departamento Ejecutivo para otorgar permisos precarios a los establecimientos gastronómicos en todo el Partido de General Pueyrredon. El costo está planteado a cargo de los privados y la implementación se realizaría en el marco de lo establecido en la Ordenanza 21.600.

Lauría dijo que decidió retirar el "el tratamiento del proyecto sobre tablas en la última sesión por la nota que llegó al Concejo Deliberante por parte de la Cámara de Gastronómicos" con el objetivo de generar un "mayor consenso" con todos los sectores gastronómicos interesados en aplicar iniciativas.

"Llegamos a un acuerdo en el que tanto nuestro proyecto como el presentado por el concejal Marcos Gutiérrez de los corredores gastronómicos irían de la mano”, explicó y agregó: “Esto beneficiará al sector gastronómico no solo pensando en el día a día sino planificando la temporada 2021, que será fundamental para la actividad turística, tan importante para nuestra ciudad”.

En ese marcó Lauría dijo que lo sorprendió y "llamativamente" la actitud de Coria al "presentar el mismo proyecto" cuando se estaba trabajando en esa idea. "Como concejales tenemos que dejar de correr atrás del protagonismo”, planteó.

Y no se detuvo allí: "Me parece una falta de ética y de códigos que la concejal Coria haya copiado el proyecto el día martes, sabiendo muy bien que los gastronómicos habían solicitado la ampliación de los demás proyectos ya en tratamiento en el Concejo Deliberante. No es la manera de presentar proyectos que son fundamentales para la economía de la ciudad, se trata de oportunismo por parte de la concejal. Venimos trabajando desde el consenso, para construir las mejores alternativas a la grave situación económica producto de la pandemia, y este tipo de actitudes no suman, sino que restan”.