Afirman que el Municipio “se manejó en soledad” durante la pandemia

La reciente disposición del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) de dejar de recibir muestras de clínicas privadas, produjo críticas por parte del oficialismo, que acusó a la Provincia “de dejar sola a Mar del Plata” en lo que resta de la pandemia.

Ante este panorama, desde Zona Sanitaria VIII, defendieron la disposición de recursos otorgados a todos los municipio tanto por Nación como de la Provincia y cuestionaron que el Municipio “se manejó en soledad” durante la pandemia.

Gastón Vargas, titular del organismo, sostuvo que General Pueyrredon no acompañó con la firma de algunos convenios y puso como ejemplo al Plan Acompañar, que dispone de un pago diario de $500 a todos los pacientes con leves síntomas, que decidan permanecer aislados. "Era una función mínima de estimulo por lucro cesante por haber estado aislado y no se hizo", manifestó.

En ese análisis, Vargas mencionó que “hubo algunos municipios que tuvieron otra visión o posibilidad y otros que no tuvieron una visión más colectiva, sobre todo aquellos que no tienen hospital, porque eso genera una visión distinta a la hora de dar respuesta. Digamos que Tandil, Ayacucho, Lobería, Castelli, Mar Chiquita o Barcarce, tenés otra espalda para generar respuesta ante una pandemia”, señaló.

Y agregó en contrapartida: “Como General Pueyrredon no tiene hospital, que un debate histórico, se quedó ahí, en una situación puntual donde en los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps), que deben ser primer filtro, se dispuso de menos horarios de atención y a la hora de vacunar la gripe, se hizo en algunos Caps y no en todos, como fue oportunamente”, cuestionó.

"Hay medidas que uno sanitariamente tiene que planificar y está la posibilidad de hacerlo en conjunto o solo. En este caso tanto Nación o Provincia siempre hemos estado dispuestos. Incluso está el Comité de Crisis, que se dictó y fuimos muy respetuosos de esa ordenanza que lo dispuso. Pero durante 3 meses no funcionó. Eso también fue un mensaje a interpretar por todos”, aseveró.

En otra parte de la entrevista, Vargas dijo que el Plan Detectar, no funcionó en Mar del Plata. "Todos los municipios facilitamos todos los elementos para llevar a cabo el Detectar, que es una herramienta territorial de búsqueda de casos, para mitigar posibles brotes de casos dentro de un barrio. Pero sinceramente –luego de brindar hisopos, elementos de protección, etc- venia de mano de una contraprestación de casos realizados, manzanas recorridas y positivos encontrados y nunca sucedió y si lo hicieron, no lo sabemos”, remarcó.

Asimismo, Vargas dijo que la convocatoria de incorporación de médicos por parte del Municipio, “hasta hoy no hay ningún postulante” y razonó que el recurso humano “es finito” y que “mágicamente no van a aparecer médicos para instalar 20 o 30 camas en ningún lugar”.

“El Hospital Modular está en el 70% de su capacidad operativa máxima. Se sabe que hay pocos terapistas y se está haciendo una estrategia para capacitar y brindar más camas. El Municipio hizo una convocatoria pero no hubo ningún postulante y no brindó recurso humano, más de lo mediático de la convocatoria”, señaló.