Montenegro: “Hoy tengo 18 camas de terapia pero mañana pueden ser 2 o 25”

El intendente Guillermo Montenegro habló sobre el polémico traslado de un paciente con Covid en un avión sanitario y volvió a rechazar que el sistema de salud en Mar del Plata esté colapsado, aunque admitió la compleja situación de contagios del personal de salud y las camas que se encuentran operativas.

“En las clínicas hay 40 camas UTI Covid ocupadas y tenemos en la ciudad un total de 170 camas UTI. Debería haber libre 70 pero no es cierto, porque no tenés personal que por ahí lo tenés aislado (por la enfermedad). El número me varia todos los días: hoy tengo alrededor de 18 camas, pero si me preguntas mañana pueden ser 2 o 25”, explicó Montenegro en diálogo con Radio con Vos.

En ese análisis, para el jefe comunal, "ese problema el viernes no lo tenía" y que le molestó que la situación en una situación concreta de un traslado de un paciente a Buenos Aires, "era importante trabajarlo en conjunto".

En relación a la apertura de actividades contradiciendo las limitaciones de la fase 3 provincial, en medio de un desempleo récord del 26% y un elevado índice de pobreza, Montenegro dijo que su gobierno “trabaja sobre esos números” y "no si es un tema cuarentena o anticuarentena, salud o economía”.

Por último, el máximo representante del ejecutivo municipal adelantó que se trabaja en el verano, pensando en la “gran utilización del espacio abierto, horarios extendidos y usar los 43 kilómetros de playas” además de mediante aplicaciones tecnológicas, “ver cuanta gente va a entrar a la ciudad, porque nunca Mar del Plata puede estar por arriba del 50% de ocupación media de una temporada”.

Ante la pregunta si puede garantizarle atención médica a los turistas que arriben a la ciudad, en el marco de la pandemia, Montenegro enfatizó: “Ese temor el turista lo va a tener en cualquier lugar de la Argentina. Si me preguntas el porcentaje de camas, tengo un 60% pero no tengo claro el nivel operativo del resto de las ciudades”, concluyó.