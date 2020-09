Gastronómicos insisten con la necesidad de volver a trabajar: "Tenemos que abrir como sea"

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) anticiparon que hicieron una presentación para que la Comisión Especial de Reactivación Económica habilite una "apertura inmediata" después del cierre que determinó el intendente Guillermo Montenegro con el retroceso a la fase 3 de la cuarentena.

"Es un momentoi sumamente angustiante porque muchos de nuestros trabajadores ya no tienen para llevar el plato de comida a su familia. Es una situación critica que no da para más; tenemos que abrir como sea, necesitamos la apertura de cualquier manera", sostuvo Nancy Todoroff, la secretaria general adjunta del gremio.

En declaraciones a 0223 Radio, la dirigente remarcó que la imposibilidad de abrir es "muy difícil para muchos establecimientos" por las inversiones que ya habían hecho para poder adquirir mercadería. "Muchas cosas son alimentos no perecederos y la mercadería se pierde", dijo, y agregó: "Cuesta muchísimo remontar así y nos preocupa que se pierdan más puestos de trabajo de los que ya se han perdido".

Todoroff dijo que por esta fecha registran inconvenientes con empleados que solamente cobran el auxilio que envía el Gobierno en el marco de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) ya que los empresarios no pueden afrontar el resto del salario. "Estamos encima de cada uno de los reclamos y hay empresas que realmente no pueden cumplir con sus responsabilidades", reconoció.

"Nuestros trabajadores la están pasando muy pero muy mal. Tienen los salarios reducidos, pierden las propinas, y es tristísimo ver todo esto que también complica al mismo sindicato porque no se pueden pagar aportes", expresó Todoroff, quien remarcó: "Lo que tienen que entender es que si no nos dejan abrir, no tenemos más herramientas para salir adelante".

La máxima responsable de Uthgra reconoció que hay comerciantes que "quieren abrir de todas formas" a pesar de la vigencia de la cuarentena pero aclaró que es una circunstancia que "se está tratando de evitar". "Sabemos que eso va a traer más problemas y no queremos que pase. Lo que necesitamos es que el Municipio nos apoye, que es la única manera de trabajar como corresponde y cumpliendo los protocolos", aseveró.

En este sentido, la dirigente adelantó que junto a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica se presentó un pedido para que se autorice una "apertura inmediata". "Esto es algo que se va a tratar el jueves y esperamos alguna respuesta positiva. Y de no ser así, no sé qué acciones vamos a tomar. Esto no lo hacemos para presionar sino porque es una realidad y porque no tenemos más herramientas para sostenerlos", insistió, y no descartó la posibilidad de movilizaciones u otras protestas.

A su vez, la titular del gremio reclamó al Gobierno de Guillermo Montenegro que intensifique los controles para evitar las aglomeraciones de personas que son altamente riesgosas para producir contagios masivos de coronavirus. "Notamos que han faltado controles del Municipio. En todos lados vimos que en los barrios se ha jugado al fútbol o la cantidad de gente que se juntó en la costa y nadie hizo nada. Queremos que se sancione a los que incumplen las normas", anticipó.