Sin respuesta, choferes de Costa Azul mantienen el corte en la Autovía 2

Los choferes de la empresa Costa Azul pasaron todo el fin de semana en el acceso a Mar del Plata donde realizan una protesta por el retraso en el pago de salarios y exigen que los gobiernos nacional y provincial intervengan para destrabar el conflicto.

Walter, uno de los choferes que se mantiene en el acampe, explicó a 0223 Radio que lamentan estar en esa situación y le pidió disculpas a los vecinos, aunque aclaró que el corte que llevan adelante es "parcial".

En ese sentido, epxlicó que la empresa Costa Azul les debe un mes y medio de salario y pidió la colaboración del gobierno nacional y provincial para destrabar este conflicto. "Nosotros estamos sin trabajar desde el 20 de marzo. Estamos a 20 de septiembre y ni una vez nos incluyeron en los ATP", se quejó el trabajador.

"La parte que tenga que pagar la empresa se la vamos a cobrar al empresario. Pero también le pedimos al gobierno que se haga cargo de nosotros porque no podemos trabajar desde el 20 de marzo. No le explican ni al dueño de la empresa, ni al gremio, ni a nosotros por qué no nos incluyen en los ATP", sostuvo.

En ese sentido, el trabajador anticipó que las medidas de fuerza se seguirán profundizando en la medida que no haya respuestas por parte de las autoridades para los 203 trabajadores afectados por la situación.