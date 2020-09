Le robaron por décima vez en el año: "La Policía nunca agarra a nadie"

Resignación. Esa es la sensación que invade a los propietarios de un corralón del barrio Belgrano de Mar del Plata al sufrir el décimo robo en lo que va del año.

Roberto Flores, uno de los socios del coralón ubicado en el cruce de Carlos Gardel y Rosales, aseguró que la situación "ya es insostenible". Cada vez que se acerca a la comisaría Nº 11 no puede hacer la denuncia correspondiente porque "nunca está el oficial" que la toma. "La última vez fui cuatro veces", confió.

Flores aseguró a 0223 que la modalidad de robo es siempre la misma: ingresan a la madrugada por atrás del corralón y rompen el techo, paredes y puertas para ingresar y llevarse algún elemento de valor. Afortunadamente, no sufren grandes pérdidas económicas porque los delincuentes solo acceden a galpones y no al salón de ventas donde están los objetos de mayor valor.

"Por las filmaciones, parece siempre la misma gente. Generalmente roban lo que encuentran. Tengo cerco perimetral, las chapas están soldadas. Suena la alarma, vamos al lugar y la Policía nunca agarra a nadie. Pareciera que en la comisaría no me quieren tomar la denuncia porque nunca la puedo hacer".

Además, el propietario del corralón -que el miércoles por la noche sufrió el cuarto robo en un mes - aseguró que en la esquina de Gardel y Rosales hay una cámara domo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) que "no ve nada". "Es imposible que no lo vean, graba en 360 grados", insisitió.

A partir del incremento de hechos delictivos, los propietarios del lugar resolvieron montar una guardia de seguridad durante la noche. "El miércoles a la madrugada volvieron y no nos robaron porque se quedó mi socio. Se torna insoportable", reconoció.

Para finalizar, aseguró que la zona a la noche "es tierra de nadie" y a pesar de que la Policía circula por el barrio no hay operativos como cuando estaban los efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura. "Con la pandemia se acrecentó. Sin dudas estábamos mucho mejor antes de que los retiraran", concluyó.