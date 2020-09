Choferes disidentes de la UTA impulsan un paro de colectivos para este viernes

Una agrupación disidente de la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos para este viernes a partir de las 15:30.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que una agrupación disidente al gremio encabezará este viernes por la tarde una medida de fuerza que dejaría paralizado el servicio. "El paro sería total en todas las líneas", aseguraron fuentes oficiales del sindicato que conduce Adrián Giménez en Mar del Plata.

La medida de fuerza es en reclamo de una convocatoria a las paritarias que "están quietas desde hace años" y por el dinero adeudado a choferes que cumplen funciones en el servicio de media distancia en las líneas 221 y Costa Azul.

La semana pasada un numeroso grupo de choferes se había movlizado hasta la sede de Belgrano al 4500 para expresar su malestar por la falta de pagos. "Nos dijeron que iba a aparecer la plata, pero nosotros no podemos esperar más. Hay compañeros que no le pueden decir a sus familias de esperar porque ya no tienen para comer", habían planteado.

La actividad de este sector, que genera unos 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta, lleva más de 150 días de parálisis total y, según estimaciones de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi), pierde unos 100 millones de pesos por día.

El paro de colectivos es impulsado por el mismo grupo de choferes que el bloqueó los accesos de la empresa 25 de Mayo e impidió la salida de las unidades a medidados de julio, lo que dejó en evidencia una interna gremial en el sindicato. El reclamo que mantenían los trabajadores se intensificó y terminó en un enfrentamiento a tiros que dejó un saldo de tres personas heridas.

El servicio de transporte público de pasajeros también se vio afectado por el retroceso a la fase 3 de cuarentena. Según cifras oficiales, la venta de boletos de colectivo se redujo más de un 30%.