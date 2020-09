Más de 40 complejos deportivos reabrirán el 12 de octubre: "No nos podrán frenar"

En las últimas horas, comenzó a circular en grupos de Whatsapp locales un afiche donde los complejos deportivos de Mar del Plata anunciaban su reapertura para el próximo lunes 12 de octubre, desafiando a las autoridades en el peor momento de la pandemia de coronavirus, y también en una dramática situación económica luego de siete meses sin actividad. Y así sucederá -por ahora-, según confirmó Sebastián Vekselman, integrante de la Cámara de Complejos Deportivos Argentinos y creador de la App "Alquilá tu cancha", a 0223.

"La situación es de un gran malestar, son siete meses y medio sin actividad, con gastos fijos de servicios, empleados, alquiler y los impuestos municipales", sostuvo. La reapertura se dará luego de una demanda judicial ante el Gobierno nacional -realizada en las últimas horas-, con el protoclo presentado en su momento, y en la modalidad fútbol-metegol que se implementó en otras ciudades del país: la cancha se divide en cuadrículas de diez metros cuadrados por persona aproximadamente, para mantener el distanciamiento, con máximo de diez jugadores, y jugando a dos toques y un remate final desde cualquier posición. Los turnos tendrán un fuerte incremento que rondará el 60 % respecto a marzo: desde 220 a 280 pesos por persona según el complejo.

La decisión de esta polémica medida surgió tras la reunión semanal que por Zoom realizan los integrantes de la Cámara de Complejos Deportivos Argentinos, de la que participan 20 provincias. La idea fue sugerida por el dueño de una cancha marplatense junto a un abogado. Ayer, presentaron una demanda judicial contra el Gobierno nacional: "nos asesoramos con este profesional y tras plantearlo, muchos complejos aceptaron formar parte, nos pasaron sus números de CUIT y se hizo la presentación", explicó Vekselman. "Ni el Municipio podrá frenar esta determinación. Se reabrirá igual. Y si vienen a hacer una clausura, tener firmado el amparo. La fecha del 12 de octubre se eligió para darle tiempo al municipio y que los complejos se preparen reparando redes, luces, y adaptar todo al protocolo", añadió.

La reapertura de casi el 50 % de las canchas (se estima hay 85 en total en la ciudad) será bajo el protocolo sanitario presentado en su momento al municipio: "Nos rechazaron el primero, pidieron que corrigiéramos unos puntos, lo hicimos y nunca más respondieron. Entendemos que lo aceptaron", declaró el emprendedor. Y la práctica será en la especial modalidad de fútbol-metegol: "Si funciona y la gente viene, seguiremos así. De lo contrario, pasaremos al fútbol convencional".

Entre las medidas a adoptar, se encuentran: uso obligatorio de barbijo, máximo de diez jugadores por turno, alcohol en gel en cada sector del establecimiento, y todos los jugadores deberán firmar una declaración jurada donde conste nombre, apellido, DNI y teléfono para llevar un control exhaustivo de las personas que compartieron cancha por si algún practicante estuviera infectado y pueda ser ubicado rápidamente. No estarán habilitados los vestuarios, sí los baños (uso de a una persona, y luego se desinfectará). Y se venderán bebidas cerradas en modo Take Away. Cada jugador deberá proveerse su propia botella de agua, y no se entregarán pecheras a los equipos. Una vez terminado el tiempo de juego se procederá a desinfectar arcos y pelotas para poder ser utilizados en el próximo encuentro.

Sebastián Vekselman, consultado sobre los riesgos sanitarios que esta decisión pueda generar, argumentó: "Hay un estudio en video de Estados Unidos que indica que durante un partido de fútbol de una hora, los jugadores entran en contacto a 1 metro o menos durante menos de 2 minutos y 15 segundos. Si los especialistas dicen que para contagiarse de alguien hay que estar mínimamente diez minutos en contacto, se podría jugar". Y agregó: "El fútbol no se dejó de practicar. Lo vemos en las plazas, los baldíos, donde hay un arco los chicos volvieron a jugar, y sin cuidados, con espectadores, sin protocolos. El riesgo está en todos lados. Es mejor tenerlo medido, controlado, a que no".

Sobre los cuidados a tomar, finalizó: "Ningún complejo es un loco que quiere hacer el mal. Quieren cumplir los protocolos y estamos seguros que se van a cumplir. Hay que demostrarlo, ser inteligentes. Los complejos están compenetrados en cumplir lo requerido, porque es la única manera de que puedan continuar hoy con la actividad".