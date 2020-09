Turismo de reuniones: "No creemos que haya ningún congreso en este 2020"

Un crisis inédita es la que atraviesa al turismo de reuniones de Mar del Plata en este 2020. La irrupción de la pandemia del coronavirus en marzo impidió que la actividad pudiera desarrollar algunos de los tradicionales congresos que estaban programados y en el sector estiman que en lo que resta del año tampoco se podrá llevar adelante ningún evento a raíz de la gravedad de los índices sanitarios.

"Por más que el porcentaje de congresos que no se cancelaron es muy chico, del orden del 4 por ciento con respecto al total, tranquilamente podemos decir que este año directamente no va a haber congresos porque no estamos autorizados ni creo que lo vamos a estar por lo que viene mostrando esta situación", reconoció a 0223 Julian García, representante de Mar del Plata Convention & Visitors Bureau.

El presidente de la institución señaló que este 2020 es un "año de facturación cero" para la actividad e insistió en el difícil presente que vive el sector en general. "Con el avance de la pandemia, se dieron más herramientas de financiación por parte del Gobierno pero nosotros nos vemos ubicadas en ninguna de las ayudas que se habían anunciado específicamente para nuestro sector", cuestionó.

"Mar Del Plata tiene más de mil eventos en general y este año no hubo nada de nada. Muchos nos adaptamos y nos reinventamos a través de las plataformas virtuales porque hay asociaciones que no pueden postergar o suspender estos eventos pero parte de la industria trata de resurgir por ese lado", comentó el empresario, ante el adverso panorama.

García, de todos modos, remarcó la gran diferencia que tiene la organización de congresos a través de las alternativas digitales y aseguró que se traduce en un "30 por ciento menos" de los niveles generales de facturación que implica esta actividad. "Lo digital es lo que hoy sí se está haciendo porque en realidad es lo que vino para quedarse en este 2020. En el 2021, va a cambiar y seguramente será un 70 por ciento presencial y un 30 por ciento virtual", declaró.

Pese a ello, el referente de Mar del Plata Convention & Visitors Bureau mostró amplias expectativas por el 2021 y consideró que será un año de "muchísimo trabajo" para la ciudad. "Los años impares suelen ser de mucho trabajo para nuestro destino, y entonces entre todos los eventos que se pospusieron este año y los que va a haber el año que viene entendemos que va a ser un año de mucho trabajo", afirmó, con la esperanza puesta en una reactivación plena a partir del segundo semestre.

Las expectativas son tan fuertes que García reconoció que por esta fecha se analiza la posibilidad de solicitar una "extensión" en la temporada del turismo de reuniones, que tradicionalmente abarca abril-mayo y octubre-noviembre. "Nos gustaría ver la posibilidad de que se extienda hasta junio y que después de arranque en septiembre. Es algo que se tendrá que hacer porque si todo funciona bien el 2021 va a ser un año de muchísimo trabajo", destacó.

A su vez, el presidente de la institución adelantó que buscan realizar un "simulacro" para verificar algunos detalles del protocolo de trabajo que se consensuó con el Gobierno y para "mostrarle a la Argentina que Mar del Plata está preparada para brindar seguridad" y acogerse a todas las medidas de prevención. "Sí o sí nos tenemos que preparar, y ya estamos casi preparados, para que Argentina elija a Mar del Plata", ratificó.