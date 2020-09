Transportistas escolares aseguran que viven una situación crítica: "No tenemos para comer"

Los transportistas escolares son uno de los rubros que se vieron más afectados a raiz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno ante el avance de la pandemia de coronavirus. Según expresaron a 0223 atraviesan una “situación crítica” y no ven una salida en el corto plazo.

Cristina Rubio, referente de los transportistas escolares relató a este medio que desde el 16 de marzo están sin trabajar y no recibieron ayuda de ningún tipo. “Muchos hemos tenido que dedicarnos a hacer otras cosas para poder comer”, dijo la mujer, angustiada por la situación a este medio.

“No tenemos para comer. Tuvimos solo una semana de clases y después tuvimos que parar”, explicó tras graficar que hay muchos transportistas que pusieron a la venta los vehículos o ya realizaron la transacción para poder tener algún ingreso que les permita solventarse durante el tiempo que dure el aislamiento.

“Esta es la realidad que nos toca vivir hoy. No vemos un salida en el futuro cercano y no dabemos qué va a pasar con nosotros ni en octubre ni el año que viene”, aseguró.

Según explicó Rubio, en Mar del Plata hay unos 500 propietarios de transportes escolares que se ven imposibilitados de realizar su actividad. Además, la mujer señaló que el sector no pudo acceder a ninguna de las ayudas económicas dispuestas por el gobierno nacional porque “no calificamos”, dijo

“Venimos de un verano en el que la mayoría no trabajó con las colonias de vacaciones. No recibimos el IFE, ni subsidios, ni pudimos acceder a créditos a tasa cero. No sabemos qué vamos a hacer. Muchos tuvimos que dedicarnos a otros rubros hasta volver a la normalidad, para poder comer”, aseguró

Consultada por el proyecto impulsado por el concejal Agustín Neme que se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante para que los transportistas particulares puedan cubrir los traslados del personal exceptuado para evitar la utilización del transporte público, Rubio señaló que pese a la buena voluntad de los ediles, los resultados no fueron los esperados porque “Mar del Plata es una ciudad chica y la gente prefiere utilizar bicicletas o juntarse en un auto particular con sus compañeros e ir a trabajar. Aparte, una empresa con cinco empleados no va a contratar una combi”, concluyó.