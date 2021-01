Matías Montín sigue consciente pero no recuerda el ataque salvaje que sufrió en Ananá

Enrique Montín, el padre del joven que fue brutalmente golpeado en la madrugada del martes en el sector VIP del boliche Ananá, aseguró que su hijo no recuerda el ataque a botellazos que sufrió pero destacó que está "consciente" y con "ganas de irse" del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), donde permanece internado en terapia intensiva.

"No se acuerda de nada; se acuerda de toda la noche pero no del episodio. Al principio me preguntaba por qué estaba acá y me decía que se quería ir de acá, que vayamos a casa", reveló el hombre en declaraciones a la prensa, al brindar nuevas detalles de la internación del paciente de 20 años.

Montín dijo que a su hijo le "duele mucho" el cuello y que tiene tres cortes en la cabeza producto de la brutal agresión en el boliche ubicado en la zona de Playa Grande. "Matías no tenía noción de los cortes. Ni sabía por qué le habían pegado", reveló.

"Él está bien, vivo, consciente, y tratamos de hacerle chistes y de darle ánimo. Nadie en la familia se quiere quebrar adelante de él", explicó el papá, quien dijo que, por lo pronto, se prevé que la internación en el área de terapia intensiva se extienda por 48 horas más.

En caso de confirmarse una evaluación favorable en ese lapso, Matías Montín y su familia deberá cumplir una serie de recaudos para encarar la etapa de recuperación definitiva. "Ahora tenemos que esperar a que no haga falta alguna intervención quirúrgica", explicó.

"Va a llevar un buen tiempo absorber el coágulo que se le formó en la cabeza por los golpes. Nos dijeron que va a tener que estar un año bajo tratamiento", reveló el papá del joven, quien agregó: "Hay que cuidarlo mucho porque se pone nervioso y se le dispara un poco el corazón.

El familiar del chico agredido también agradeció la rápida intervención de la policía después de tomar conocimiento de la aprehensión de dos de las personas que estarían involucradas en el violento ataque.

"Me parece bárbaro que hayan actuado tan rápido. Quiero que haya Justicia y creo que eso va a suceder", manifestó, y reconoció: "No me puedo quejar de nada. La policía, la justicia, el intendente, la gente de la clínica... estuvieron todos acá. Parece que estuviera en Disney.