Matías Montín: "Con mi familia vivimos cada día como si fuera el último"

Matías Montín recibió este lunes el alta médica del Hospital Privado de Comunidad (HPC) y decidió volver junto a su familia rápidamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para “estar con sus amigos”. Antes de abandonar la ciudad, el joven salvajemente golpeado en el boliche Ananá del complejo La Normandina habló con los medios y reconoció que los primeros días se preguntó “por qué a mí” y contó que las mamás de dos de los agresores imputados se contactaron con su papá.

“Con mi familia vivimos cada día como si fuera el último”, dijo Matías en la puerta del hotel donde se alojó su papá Carlos y su mamá Viviana Cretton, mientras él transitaba la recuperación en el HPC. El joven dijo que se encuentra bien, aunque sabe que a partir de ahora tendrá que hacer “una vida muy tranquila, sin actividad física”. Por eso dijo que se propuso “disfrutar cada momento a partir de ahora y seguir adelante”.

Este lunes los médicos del HPC le realizaron una resonancia magnética y confirmaron que Matías todavía tiene un coágulo, pero “está mucho mejor”. “Por eso me dejan volverme”, dijo.

Matías reiteró que no recuerda nada de los golpes que recibió. Ratificó que se acercó porque le habían pegado a uno de sus amigos con la idea de calmar las aguas. “Pero no llegué ni a hablar, ni a verles la cara”, señaló.

“Al principio estaba triste, me preguntaba por qué me pasó a mí. Pero gracias a la gente que me apoya sé que voy a disfrutar”, dijo el joven de 20 años, quien marcó que todavía no tiene respuesta de por qué le pasó a él. “La sigo buscando. Obvio que con esto que me pasó voy a estar más tranquilo y ver las cosas de otro modo”, dijo.

Matías admitió que nunca se detuvo a pensar qué les diría a los jóvenes que lo atacaron en el boliche. “Me gustaría que digan la verdad de lo que pasó. Pero no le deseo el mal a nadie”, sostuvo y mencionó que el avance de la causa judicial se la deja en manos a los abogados.

-¿Sentís miedo de volver a tu vida normal cuando pases la recuperación? –le preguntaron.

-Miedo absolutamente a nada. Quiero volver a esa vida: salir y todas la actividades que hacía antes.