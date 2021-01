Montenegro pidió una “investigación dura” por el ataque a Matías Montín: "No tiene que pasar más"

-¿Cómo sigue Matías?

-Muy bien. Si este lunes no pasa nada raro, ya le dan el alta y volvemos a casa.

-Me alegro mucho. Avísame lo que necesites.

Al igual que lo hizo a pocas horas de tomar conocimiento del salvaje ataque a botellazos en Playa Grande, el intendente Guillermo Montenegro habló este viernes por la mañana con Enrique, el papá de Matías Montín, para seguir al tanto de la recuperación del joven que espera por regresar en los próximos días a Moreno, su localidad de origen.

Ya pasó más de una semana del hecho que se gestó en la madrugada del martes 19 de enero en el boliche Ananá y que de milagro no terminó en tragedia pero el jefe comunal decidió no perder contacto con la familia y seguir de cerca el caso. "Primero me involucré por la situación en sí misma pero también porque tengo chicos de la misma edad y me vi identificado de alguna manera. Hablé más como padre que como intendente", confiesa.

En una entrevista con 0223, Montenegro revela cómo fue la primera conversación con Enrique Montín en los momentos de máxima tensión e incertidumbre por el estado de salud del joven de 20 años que rápidamente fue trasladado al Hospital Privado de la Comunidad (HPC) para evitar un mayor daño en la cabeza.

"Cuando hablé por primera vez con el papá de Matías, yo pensé que él no estaba en Mar del Plata porque tenía el dato de que era un chico de Buenos Aires, y lo llamé para decirle que se quede tranquilo, que estaba hablando con los médicos y que la atención era muy buena en el HPC, que era un lugar donde yo mismo me había atendido", recuerda, y agrega: "Intenté contenerlo porque sé que es un momento en el que se te desborda todo. Por suerte salió bien Matías y terminé generando una buena relación".

El padre de Matías llegó a agradecer públicamente la intervención del intendente y de otras autoridades frente a la extrema situación que se vivió. "No me puedo quejar de nada. La policía, la justicia, el intendente, la gente de la clínica... estuvieron todos acá. Parece que estuviera en Disney", había declarado en la tarde del hecho, a la salida del hospital.

Es que la familia del joven se encontraba de vacaciones en Mar del Plata y se vio obligada a extender su estadía por la brutal agresión. Al caducar el contrato de alquiler, el Municipio intervino para garantizar un hospedaje y otros servicios por los días que debieran permanecer hasta que el HPC concediera el alta médica correspondiente.

A pesar del episodio en el boliche Ananá, Montenegro descarta que haya una escalada de violencia en el ámbito de la nocturnidad y entiende que la agresión que sufrió Matías se enmarca dentro de un "caso aislado". "Creo que hay que ser muy duro para todo lo que tenga que ver con esta investigación y para que no sucedan más ese tipo de cosas pero no es algo que vemos con mucha asiduidad en Mar del Plata", considera.

Montín ingresó al HPC en la madrugada del martes 19 de enero con un cuadro de salud reservado producto del ataque con botellas de champagne en la cabeza que había sufrido por parte de Gabriel Galvano, Andrés Bracamonte y Matías Belloso, quienes están imputados pero en libertad.

Horas antes a recibir el alta clínica el joven compartió un video en el que mostró su indignación por la decisión de la Justicia de excarcelar a Galvano y Bracamonte, los principales acusados. "Es injusto que yo esté acá y ellos gozando en una pileta", apuntó desde la cama donde se encontraba internado hasta este martes 26 de enero.

La causa que investiga el salvaje ataque es llevada adelante por Andrea Gómez, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4, y está caratulada por el delito de "lesiones graves", pese a que Ignacio Trimarco, el abogado de la familia de la víctima, había pedido que se agrave la acusación por "homicidio en grado de tentativa".