Colaboradores de Alberto Fernández contactaron al papá de Matías Montín

La brutal agresión que sufrió Matías Montin el pasado martes por la noche en el sector VIP del Boliche Ananá de Playa Grande trascendió las fronteras locales y llegó a oídos del Jefe de Estado Alberto Fernández, que mediante sus colaboradores se puso en contacto con la familia del joven que por estas horas se encuentra internado en el Hospital Privado de Comunidad recuperándose de las lesiones sufridas.

Según detalló a 0223 Carlos Montín, padre del joven agredido, las autoridades nacionales se contactaron para expresarle su apoyo y ponerse a disposición de la familia.

“Tengo que agradecerle a todo el mundo, la verdad. Hasta el Presidente se puso a disposición de lo que necesitemos”, dijo Montín y aclaró que si bien no hablaron con él de forma directa, los colaboradores del Jefe de Estado se contactaron con la familia en su nombre.

“También tengo que agradecerle al Intendente que se puso a disposición, un fenómeno. Me consiguió lugar para quedarme. La Policía también llama constantemente a ver si necesitamos algo. A todos les quiero agradecer porque no es solo Mati el que la está pasando mal. Hay toda una familia atrás, así que no tengo más que palabras de agradecimiento”, dijo