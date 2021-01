El sector más golpeado por la pandemia: de 500 hoteles, 150 están cerrados

El coronavirus castigó fuertemente la actividad hotelera global y Mar del Plata no estuvo ajena a esa realidad: ya en el comienzo de la temporada estival, cerca del 30% de los hospedajes de la ciudad mantuvieron sus puertas cerradas y los que se arriesgaron a abrir, sufren la escasa cantidad de turistas. Ante esta coyuntura, desde el sector piden nuevamente el auxilio del estado.

En diálogo con 0223, Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Hotelera Gastronómica local, sostuvo que “de unos 500 hoteles que tiene la ciudad, solo unos 350 están abiertos, muchos de ellos con grandes dificultades. Pero 150 directamente están cerrados”, lamentó.

Palena aseguró que en plena temporada de enero, las cifras de ocupación “son preocupantes porque son muy escasas” y adelantó que “ya definitivamente este verano va a ser malo”, a pesar que en estos días se percibe un leve repunte de las reservas.

“La mejora se da sobre todo en los hoteles 4 y 5 estrellas pero en las categorías 1, 2 y 3 estrellas, las reservas vienen muy flojas. Los hoteles más chicos son los más afectados, porque se perdió ese caudal de gente que venía todas las semanas con micros de las provincias. Yo he hablado con algunos propietarios, que me dicen que están pensando en cerrar y reabrir en un mejor momento”, admitió el referente de los empresarios hoteleros de la ciudad.

De cara al futuro inmediato, febrero tampoco otorga buenas expectativas: al 20 de enero, la reservas son del 10%. “Uno se pone contento con una suba del 5% en estos días pero hace un año, estábamos en el 90% de reservas. Es por eso que desde la cámara vamos a solicitar nuevamente al gobierno nacional a que considere el pago de los ATP. Y no después de la temporada, los necesitamos ahora”, lamentó Palena.

Para el Emtur, los protocolos Covid en los micros afectaron la actividad

Desde el Municipio confirmaron que alrededor del 30% de los hoteles de Mar del Plata decidieron seguir con sus puertas cerradas, sobre todo los hospedajes más chicos, que sufrieron en mayor medida esta nueva realidad que imponen los protocolos sanitarios.

“Hay un porcentaje importante de los hoteles sindicales y sobre todo los de 1 y 2 estrellas, que no abrieron. Sucede que estos alojamientos dependen de los contingentes, que llegaban a la ciudad con micros que directamente paraban en los hoteles, algo que ahora por la pandemia, no pueden hacer”, explicó a 0223, el presidente del Emtur, Federico Scremin.

En ese análisis, el funcionario responsable del turismo en "La Feliz", precisó que debido a los protocolos por el Covid-19, “hay en los micros una reducción del aforo, además que deben salir de una terminal y llegar a otra. Antes salían de una agencia de viaje y llegaban directo al hotel. Eso los afectó mucho”, evaluó.

“Muchos trabajadores están muy complicados”

Detrás del sombrío panorama que atraviesan varios hoteles sindicales que permanecen cerrados, están cientos de trabajadores, que se quedaron sin su fuente laboral, en la mayoría de los casos, su mayor ingreso salarial del año. El gremio de Utedyc elabora un informe sobre los hoteles sindicales que arrancaron cerrados en la temporada veraniega. Si bien reconocen que "pueden faltar dos o tres hoteles más", admiten que la situación es "muy complicada".

Entre los hoteles que se destacan por haber cancelado absolutamente su actividad, está el importante hotel Intersur 13 de Julio (9 de Julio y Mitre), los hoteles de Smata Avenida del Mar (Luro 2552) y Dos Bahías (Boulevard Marítimo 3185); de Atilra (3 de Febrero 2975); Hotel Concord del personal de Afip (La Rioja 1240), Hotel Sosba II (Hipólito Irigoyen 2029) y el hotel del gremio de Apinta (Alsina 2465). Según advierten desde la entidad sindical, sólo en estos 7 complejos, se perdieron provisoriamente unos 275 puestos laborales.

Yanina Jatum, referente del gremio de Utedyc local, no dudó en calificar que "la mano viene muy dura" en busca de que los hoteles paguen a sus trabajadores el salario, que les corresponde por ley. "La respuesta ante los trabajadores es variada. Algunos pagan al 100% y otros en cuotas o piden una reducción. Cada caso es una lucha diaria y los escenarios de negociación y voluntades son variados", expresó a 0223.

Durante el crudo invierno marplatense, empeorado por el Covid-19, 93 trabajadores temporarios -entre ellos cocineros, mucamas, lavanderos- del hotel 13 de Julio, que pertenece al sindicato de Luz y Fuerza, debieron movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo, debido a que sus empleadores no se responsabilizaban de su situación. Muchos de ellos debieron ser asistidos alimentariamente porque no tenían ni para comer.

Desde el gremio que representa a los trabajadores de hoteles sindicales, recordaron que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, muchos de los denominados "temporarios" no pudieron cobrar ni siquiera los $10.000 pesos que otorgó el estado a través del IFE. "El 95% de esos trabajadores cobraron el ATP y pudieron sobrellevar el invierno. Pero los temporarios no fueron alcanzados por el ATP ni el IFE. Luego de varios reclamos, se consiguió una ayuda pero no fue para todos", admitieron.