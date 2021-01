Cementerios municipales: "Están sucios, abandonados y hay sectores que se están viniendo abajo"

Desde la Asociación de Empresas Fúnebres de Mar del Plata aseguraron que los cementerios Parque y de la Loma están "sucios y abandonados" y volvieron a insistir por la necesidad de respuestas urgentes por parte del Gobierno de Guillermo Montenegro para revertir las problemáticas edilicias que se profundizaron a lo largo de las últimas dos décadas.

"En el cementerio Parque, el sector de bóvedas se está viniendo abajo y también algunos sectores de nichos que están llenos de palomas. No hay un mantenimiento: lo único que vemos es un estado de abandono", lamentó Diego Carosone, representante de la entidad, ante la consulta que hizo 0223.

Al puntualizar sobre el escenario del cementerio de la Loma, el empresario del sector dijo que el foco del problema está en la zona de los nichos. "Quedan muy pocos y los pocos que quedan nadie los quiere", reconoció, y agregó: "En los pasillos de las bóvedas está todo el pasto crecido, es una cosa fea".

Carosone aclaró que el reclamo por el abandono de los cementerios que dependen del cuidado de la Municipalidad no responden a un "tema político" ya que reconoció que la situación de ambos establecimientos empeoró con el correr de las gestiones de las últimas dos décadas.

"No le cargamos las tintas a esta gestión puntualmente. Todos son responsables porque nadie hace nada para parar este abandono. Cada funcionario que asume dice que agarran así las cosas pero nadie dice qué va a hacer para que no siga así. No hay justificación para esto", consideró.

En este sentido, el representante de la asociación local acusó falta de respuestas por parte de la gestión de Montenegro. "Entendemos que no se pueden arreglar 20 o 30 años de abandono en una gestión pero por lo menos se podría presentar un plan de obras. Ni siquiera nos muestran eso", cuestionó.

Días atrás, lectores de 0223 también habían compartido con indignación distintas fotos sobre el estado deplorable de los baños del cementerio Parque. "Es increíble que un lugar así tenga tanto abandono. Alguien se tiene que ocupar y hacerse responsable", reclamó una vecina.

En el establecimiento, también se denunciaron frecuentes hechos de inseguridad y episodios vandálicos contra las instalaciones, que acumulan la preocupación por las carencias edilicias y la falta de mantenimiento del lugar.