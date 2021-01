Los rumores de "toque de queda" ya golpean a los hoteleros

La nueva escalada de casos de coronavirus y la posibilidad de un “toque de queda sanitario”, para contener la situación epidemiológica genera preocupación en los diferentes sectores vinculados al turismo en medio de una temporada que, en principio no alcanza para recuperarse de la crisis generada por la pandemia.

En diálogo con 0223 Radio, Avedis Sahakian, titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, indicó que dicha posibilidad generaría un “desplome” en las reservas hoteleras que, durante los primeros días de enero promedia el 25%.

“Sería un problema para todo el sector turístico. Tememos una reserva aproximada del 25%, después de estar durante ocho meses cerrados. Esto no alcanza para que podamos recuperarnos”, dijo.

Según indicó Sahakian, en los últimos días, ante los rumores de “toque de queda y cierre”, se desplomaron las reservas y las consultas en los diferentes hoteles de Mar del Plata.

“Habíamos empezado a acomodarnos en diciembre y en los primeros días de enero ya hablan de toque de queda y de cierres parciales. Con estas noticias se desplomaron las reservas”, afirmó.

En este sentido, el referente hotelero señaló que ante este panorama, es “imposible sostener los puestos de empleo”, ya que se ven imposibilitados de generar trabajo.

“Más allá de los apoyos que recibimos desde Nación y provincia, la situación es insostenible. Si no hay trabajo no vamos a poder afrontar los gastos. La hotelería esta obviamente pidiendo un ATP para poder sostener el empleo y ver la situación impositiva porque es muy simple: sabemos como estamos, sin trabajo y sin producción no podemos sostenernos”, sintetizó.