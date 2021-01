Otra polémica de Berni: se refirió a los soldados de Malvinas para hablarle a los jóvenes

Este martes desde la localidad de San Bernardo, en el partido de La Costa, el gobernador Axel Kicillof brindó un balance de la situación epidemiológica en torno a la pandemia del coronavirus, en donde remarcó la necesidad de continuar con los cuidados y reducir lo más posible los contactos para lograr que los contagios bajen.

En el marco de una conferencia de prensa de la que participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan; el titular de la cartera provincial de Seguridad, Sergio Berni; utilizó una comparación al momento de dirigirse a los jóvenes que rápidamente generó polémica.

Berni enfatizó sobre la necesidad de continuar con los cuidados y la prevención y destinó un mensaje a la franja etaria considerada como la gran responsable de la propagación del nuevo virus: “Hoy la juventud tiene la responsabilidad y la posibilidad de velar por los intereses de todos los argentinos. Estoy seguro de que la juventud lo va a entender, ojalá se ponga a la cabeza de esta patriada”, lanzó el ministro.

No obstante, al señalar el “desborde” que se observa, Berni remarcó que “a veces vemos que se acumulan, no cumplen, se discute que la juventud no hace caso a las disposiciones que se emiten” y en ese punto hizo referencia a la guerra de Malvinas: “Estuvieron cuatro meses en una trinchera congelados, defendiendo los intereses de la patria, y a nadie se le ocurría protestar porque no podían salir a bailar”, exclamó el funcionario.

A su turno, el ministro Gollan expuso las cifras de la situación sanitaria bonaerense, que muestran un marcado aumento del promedio diario de casos, con 3.199 en toda la provincia la última semana de diciembre (frente a los 2.265 de la semana previa).

En ese sentido las autoridades también resaltaron que se aprecia un repunte en la cantidad de fallecimientos en el mismo período, con 336 decesos, así como un aumento de la cantidad de llamados recibidos por la línea 148 de atención ciudadana, los cuales según el ministro “suben de forma alarmante”.

Por último Gollan detalló que pese a que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva se halla en buenos niveles en la actualidad, “al ritmo que vienen creciendo los casos, en poco tiempo podríamos tener en franca tensión al sistema sanitario”.