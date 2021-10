"Tita" Rizzo, el ídolo de Aldosivi que busca entrar al libro Guinness

El saque lateral más largo de la historia, de 51.33 metros realizado por el danés Thomas Gronnemark; la mayor goleada registrada de un equipo a otro, un 149 a 0 del AS Adema al SO I´Emyrne en la Champions League de Madagascar en 2002; Lionel Messi, dueño de la mayor cantidad de goles en un año (91 en 69 partidos, en 2012); el gol convertido desde más lejos, desde 91.9 metros, por el arquero Asmir Begovic en la Premier League inglesa. ¿Y Osvaldo "Tita" Rizzo, el único jugador en marcar dos verdaderos golazos, ambos idénticos, en un mismo partido y con una diferencia de 10 minutos jugando para Aldosivi?.

El exjugador del equipo del barrio Puerto logró recuperar durante la cuarentena, 26 años después, el video de su hazaña futbolera y, ante la idea de un hincha, buscará postularse para ingresar al Libro Guinness de los Récords. En diálogo con 0223, el gran exmediocampista del fútbol marplatense recordó aquella tarde en el estadio José María Minella, donde su equipo venció 2-1 a Villa Mitre de Bahía Blanca por el viejo Torneo del Interior, con dos goles calcados, repletos de belleza.

"Yo tenía el partido guardado en un VHS, pero una vez se lo presté a Miguel Di Bartolomeo -fallecido hincha y periodista partidario aldosivista- para un programa que tenía, y después no lo vi más. No miento, habré estado 15 años buscando esos goles. Yo se lo contaba a mis compañeros del Casino y no me creían. Hasta que otro hincha, Juan Pablo Mancini, que guarda varios videos, lo encontró y me lo pasó. Ahora no me pueden decir nada, je. Para mí fue una emoción terrible volver a tenerlo, poder verlos. Nadie lo había subido a internet aún. Reencontrarme fue algo muy lindo", contó el surgido de Urquiza, San José y Kimberley.

"Tita" Rizzo con la camiseta de Aldosivi de Mallorca, donde hay una peña en su honor.

Osvaldo Gustavo Rizzo integra, sin dudas, la galería de ídolos del Club Atlético Aldosivi a lo largo de sus 108 años. A un simpatizante ya cuarentón del "Tiburón" le nombrás a "Tita", y los recuerdos afloran con emoción: desde cuando, a lo Enzo Pérez hace poco, se puso a atajar en los minutos finales en un clásico ganado ante Alvarado en 1993; pasando por partidos en el viejo estadio de "La Cantera", con grandes equipos noventosos repleto de jugadores muy queridos; la plaza obtenida al Nacional B en 1996 tras dos finales ante el rival de toda la vida; hasta la histórica "chilena" en cancha de All Boys para clasificar a la final por el ascenso a primera, luego perdida, ante Belgrano de Córdoba en el ´98. Fueron catorce años en el club, entre 1988 y 2002. Pero en el medio hubo una tarde todavía recordada para quienes asistieron al entonces estadio "Ciudad de Mar del Plata" o "Mundialista".

"Todavía siento el golpe de la pelota en mis pies"

Fue el domingo 23 de abril de 1995. Aldosivi, dirigido por Sergio Fortunato, recibía a Villa Mitre de Bahía Blanca por la segunda fecha del grupo 2 semifinal del Torneo del Interior, luego Torneo Argentino "A" y hoy "Federal A". Soñaba con acceder al cuadrangular final por el único ascenso al Nacional "B". Aquel equipazo tenía, entre otros, a Hugo Molteni en el arco, Esteban Solaberrieta, Germán Akalestos, Horacio De Pedro y Pablo Piro en defensa, un joven Mauro Camoranesi (luego figura de Juventus y campeón del mundo con Italia en 2006), a Francisco "Cato Cortadi, y los delantero Marcelo "Luli" Ríos y Pablo Corti, entre otros grandes jugadores.

Los 11 de Aldosivi ante Villa Mitre. De pie: Pablo Piro, Francisco Cortadi, Horacio De Pedro, Gustavo Giustozzi, Rizzo y Hugo Molteni; agachados, Mauricio Lescano, Marcelo "Luli" Ríos, Marcelo Marín, Pablo Corti y Germán Akalestos.

El "Tiburón" había ganado la zona 8 de forma invicta para clasificar a la segunda ronda, superando a Villa Mitre (el otro clasificado), Social Ramallo, Grupo Universitario de Tandil y Racing de Olavarría. En la siguiente instancia, dejó en el camino a Patronato de Paraná y Racing de Córdoba. Y en el mencionado grupo semifinal, junto a Villa Mitre, quedó eliminado, superado por Juventud Antoniana de Salta y San Martín de San Juan, a la postre el campeón y ascendido.

Aldosivi no jugó bien ese encuentro vital para mantenerse con chances. "Prefirió utilizar el pelotazo y no el juego prolijo", reseña la crónica del diario La Capital. El héroe de aquella tarde, dice que tampoco: "Yo me acuerdo que no estaba jugando bien, estaba pasando desapercibido", recordó. Los bahienses, un clásico zonal por entonces, siempre fueron un duro rival. Planteo cerrado en el primer tiempo, donde solo hubo un disparo de Gustavo Giustozzi tapado por el arquero Amaya y un cabezazo apenas desviado de Mauricio Lescano, el hoy líder de la banda de rock "Junior 25" (ex "La 25"). Para el segundo tiempo, Molteni salvó a Aldosivi y "Pablito" Corti hizo "una de más" en vez de definir rápido. El cero a cero no se movía. Hasta que "Tita" Rizzo quebró la historia.

Tapa del suplemento deportivo de La Capital. Gentileza: archivo Fredy Viaro.

Minuto 17. Tiro de esquina desde la izquierda. Envío de Pablo Corti. Despeje de cabeza de un defensor bahiense, y Rizzo, a casi 18 metros del arco, sin moverse y al borde de la medialuna, le da de volea y de zurda. La pelota va directo al ángulo. El arquero Amaya, vuela para la foto. Golazo, 1 a 0. "Yo era el encargado de patear los córners, y no era de ir a buscar el rebote afuera del área. No sé por qué, fue Corti a patearlo, me quedé ahí casi en la medialuna. Hasta el día de hoy, yo siento el golpe de la pelota en mis pies. Porque yo pateé, y la pelota fue al ángulo como podría haber ido a la tribuna. Nadie patea buscando el ángulo, sino que vaya al arco. Es la verdad. Salvo Messi, nadie te puede decir que buscó eso", se sincera el exvolante marplatense de 52 años.

El festejo duró poco. Porque seis minutos después, Ariel Amaya marcó el empate para Villa Mitre con un tiro libre. Pero la desazón, también fue efímera.

Minuto 27. Tiro libre desde la izquierda, como un córner pero más cerca del área. Envío, esta vez, de Mauricio Lescano. Despeje de cabeza de un defensor bahiense, y Rizzo, sin moverse aunque esta vez dos pasos dentro de la medialuna, le da de volea y de zurda. La pelota como daga vuelve al mismo ángulo. El arquero Amaya se tira igual, para la foto, y no lo puede creer. Golazo, 2 a 1. "Él no se acuerda hoy, pero yo sí. Gustavo Giustozzi se me acercó y me dijo ´vení que haces el segundo´. Y le volví a pegar igual. Para mí habían sido dos lindos goles pero no imaginé que eran tan iguales. Incluso cuando los vi más tarde en la tele", comenta Osvaldo.

El video recuperado con los goles:

"Tita" Rizzo siempre se destacó y deleitó a todos por su fina pegada. Y, aunque cueste creerlo -estos dos golazos fueron de zurda-, originalmente es diestro. "De tanto entrenar, me capacité para pegarle de zurda. Cuando me preguntaban decía ´soy derecho pero le pego mejor con la zurda´. No me costaba meter un cambio de frente, o pegarle al arco. Los goles que hice fueron más con zurda que derecha. Y en estos dos, yo estaba parado, ni me tuve que mover, la pelota llegó a mí", comentó. El también exCadiz de Venezuela, Godoy Cruz, Santamarina de Tandil y Rosario Puerto Belgrano recordó el comentario de un rival, finalizado el partido: "´Paco´ Sánchez, el 9 de ellos, pasó por al lado mío y me dijo ´qué dos gomas que metiste´. Se lo recordé hace poco por Facebook, je", ríe "Tita".

"Me gustaba pegarle siempre. En ese torneo yo jugaba de 5. En Urquiza era enganche, en Kimberley en inferiores, de jugaba de ´11´ pegado a la raya. En Aldosivi, Artero me puso de '5', Zer (Hugo) y Solari (Jorge) me mandaron más arriba. Sabía pararme para atacar. No era un 5 fijo en el medio. Me gustaba llegar al área, patear al arco, ir a buscar la pelota entre los centrales. Es donde pasa la pelota. Se la sacaba a los defensores", rememora el ídolo del "Tiburón" sobre su carrera.

Video rescatado y la movida "Guinness"

Osvaldo Rizzo trabaja hace años en el Casino Central y le comentaba a sus compañeros que una vez había hecho dos goles iguales con diez minutos de diferencia. Nadie le creía. Buscó durante más de diez años ese video con el registro. Él lo había visto al día siguiente en Teleocho informa y al mediodía en TN Deportivo, por entonces conducido por Juan Pablo Varsky.

"Recuerdo que dijo 'fue la figura del fin de semana en el Torneo del Interior'", comenta "Tita" a 0223. Hasta que el año pasado, los recuperó. "Para mí fue una emoción terrible volver a tenerlo. Nadie lo había subido a internet. Fue algo muy lindo reencontrarme con esas imágenes. El primero que me dio el video fue Gustavo Seira, pero tenía menos calidad. Pero el que publiqué en mi Facebook, que me dio Mancini, se ve mucho mejor". En dicho registro visual, el "Cholo" Vicente Luis Ciano comenta la acción para el noticiero de canal 8 y no duda: "Un calco. Con los años que tenemos de ver fútbol, de cantidad de partidos, nos parece que nunca hemos visto algo así".

Pero, ¿podrían ingresar estos goles al libro Guinness?. "Subí los goles a mi estado de Whatsapp y un hincha (Darío Arquillue) me preguntó que se podrían postular. Primero no le di importancia, luego estuve buscando en internet y puede ser. Pero tengo que seguir consultando", cuenta Osvaldo Rizzo.

En la página oficial del libro, guinnesswordlrecords.es, existe una sección donde se puede ingresar la solicitud de supervisión de récord. La organización exige para su revisión, ciertos parámetros. Un récord tiene que ser (no en todos los casos) ´medible, verificable, rompible, estandarizable, de solo un superlativo, universal´. La solicitud estándar puede tener una demora de hasta 3 meses por parte de la organización, que también ofrece una "solicitud prioritaria" cuya respuesta llega en menos de una semana, pero que cuesta...¡1000 dólares!. Si la solicitud es aceptada, luego se presentan las evidencias.

"Voy a intentar postularme. Veo hasta dónde puedo llegar. Entre los requisitos, si es algo más viejo como en este caso, tiene que estar registrado. Y está el video, tengo los recortes de los diarios, fotos, testigos, hasta figura en un libro de Juan Carlos Morales", expresó Osvaldo "Tita" Rizzo. "Yo no quiero plata, ni fama, nada. Con salir ahí, y que la gente de Aldosivi se sienta representada en un libro así, ya sería un orgullo", concluyó.