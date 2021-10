Cervecerías: mejora la actividad pero aún está por debajo de la prepandemia

La actividad en las cervecerías mejoró notablemente pero aún no se acerca a niveles anteriores a marzo del 2020. (Foto ilustrativa:0223)

De cara al verano, las cervecerías de Mar del Plata tienen las mejoras expectativas, que se acrecentaron con el último feriado extralargo por el 12 de Octubre. Sin embargo, desde el sector admiten que la actividad sigue por debajo del consumo que se vivía previo a marzo del 2020.

“Durante el feriado la gastronomía estuvo re bien y nos pone muy optimistas de cara al verano, pero fuera de lo que fue ese fin de semana extralargo, si bien por el levantamiento de las restricciones se puede trabajar mucho más, todavía no estamos en niveles de prepandemia”, analizó Leonardo Ferrari, referente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el empresario cervecero propietario de la tradicional cervecería Antares, consideró a nivel personal que esta merma de clientes, “un poco es por una pérdida del hábito de salir y un poco por el bolsillo de la gente”, aunque señaló que es “difícil determinar si prevalece más la economía o el tema que la gente se cuida más”, evaluó.

“Si comparamos con el antes de la pandemia, tenemos que decir que el 2019 no fue muy bueno porque fue un año de recesión y pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Pero somos optimistas que los hábitos de consumo se van a ir recuperando con el correr de los meses. Somos optimistas de cara al verano”, remarcó.

A pesar de la mejora en comparación al 2020, el sector cervecero evidencia otra realidad adversa: el de los costos de los insumos, con la malta y la cebada, que son de origen importado y otros nacionales pero que varían con el precio de los commodities. “Durante la pandemia los precios se atrasaron respecto de los costos, pero no daba para aguantar y quedaron un poco atrasados. Tal vez la gastronomía como muchos sectores vienen acompañando a la inflación pero no se está recuperando lo perdido. Sin duda que el sector decidió sacrificar esto para no perder más clientes”, evidenció Ferrari.

Este panorama también fue trazado por el empresario gastronómico Damián Vaca, propietario de la cervecería Lebron, ubicado en el corazón del centro comercial Güemes, que consideró que en la previa al feriado extralargo, “el trabajo venía levantando” y que en ese fin de semana “se trabajó como en temporada”.

“Luego del feriado, bajó muchísimo el trabajo pero es una cuestión económica. Todavía no llegamos a valores de antes de la pandemia, porque si bien fue creciendo, el consumo todavía no alcanza valores normales. Quizás un viernes o un sábado si, pero el general cerrando el mes, el promedio de ventas sigue siendo más bajo que antes de la pandemia”, aseguró Vaca.

Para el empresario cervecero Juan Esteban Echeverry, uno de los propietarios de la cervecería Cheverry, la actividad repunto mucho durante el fin de semana largo de octubre, “sobre todo Olavarría pero no tanto Constitución” aunque destacó que los hábitos de los marplatenses cambiaron por la pandemia. “En comparación a unos meses atrás, los clientes tienen más confianza y salen más. Pero la gente viene más temprano y la actividad se corta antes”, completó.