Mark Zuckerberg reveló el nombre de su nueva red social: "Estamos al comienzo del próximo capítulo para Internet"

"Estamos al comienzo del próximo capítulo para Internet, y también es el próximo capítulo para nuestra empresa", comenzaba diciendo en su carta Mark Zuckerberg. Tenía mucho para para contar y utilizó sus medios predilectos: por un lado, hubo una presentación de 90 minutos en Facebook Connect, el evento anual de su compañía, y por otra parte, una extensa carta que posteó en su muro de Facebook. Anunció que Meta será el nombre de la empresa que agrupa a los diferentes productos, como Facebook, Instagram, WhatsApp u Oculus.

Lo primero que hizo Zuckerberg es destacar el valor de la tecnología como herramienta de comunicación que permite a miles de millones de ciudadanos en todo el mundo mantenerse conectados. "Cuando comencé con Facebook, en su mayoría escribíamos texto en sitios web. Cuando obtuvimos teléfonos con cámaras, Internet se volvió más visual y móvil. A medida que las conexiones se hicieron más rápidas, el video se convirtió en una forma más rica de compartir experiencias. Hemos pasado de la computadora de escritorio a la web y a los dispositivos móviles; desde texto hasta fotos y videos", enumeró el programador.

Pero lejos de quedarse en la mirada nostálgica, abrió el juego hacia el futuro: "Este no es el final de la línea", sentenció y añadió: "La próxima plataforma será aún más inmersiva: una Internet incorporada en la que estás en la experiencia, no solo mirándola. A esto lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construimos".

Así, dejó sentadas las bases para presentar a nuevo universo que aunará a los diversos productos de su firma y que estar{a marcado por la "sensación de presencia, como si estuvieras allí mismo con otra persona o en otro lugar". Según Zuckerberg, este metaverso permitirá hacer cualquier cosa que uno imagine: desde una reunión con amigos, hasta experiencias aun impensadas.

"En este futuro, podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día. Esto abrirá más oportunidades sin importar dónde viva", aseguró.

La antesala de este desarrollo fue la inversión de 2.000 millones de dólares de Facebook hizo en 2014 para adquirir Oculus VR con le objetivo de desarrollar un dispositivo apto "sumergirse" en un mundo virtual de forma natural. Este año, en agosto, la compañía presentó Horizon Workrooms, una herramienta inmersiva para el ámbito laboral.

Un futuro signado por la responsabilidad

"El metaverso no será creado por una sola empresa. Será construido por creadores y desarrolladores que crean nuevas experiencias y elementos digitales que son interoperables y desbloquean una economía creativa enormemente más grande que la limitada por las plataformas actuales y sus políticas", explicó Zuckerberg. Y detalló que el papel de su compañía es "acelerar el desarrollo de las tecnologías fundamentales, las plataformas sociales y las herramientas creativas para dar vida al metaverso y tejer estas tecnologías a través de nuestras aplicaciones de redes sociales. Creemos que el metaverso puede permitir mejores experiencias sociales que cualquier cosa que exista hoy, y dedicaremos nuestra energía a ayudar a alcanzar su potencial".

Esta presentación ocurre en un momento crítico para Facebook. Hace poco menos de un mes la red -y las otras marcas que integran la compañía- sufrieron un apagón que duró horas y afectó a miles de millones de usuarios en todo el mundo. Luego salieron a la luz los llamados Facebook Papers que podrían perjudicar la confianza de los usuarios en la vasta red social. Tal vez por ello adquieren especial relevancia las palabras de Zuckerberg que citó la carta fundacional de Facebook: "No creamos servicios para ganar dinero; ganamos dinero para crear mejores servicios".

"Los últimos cinco años han sido una lección de humildad para mí y para nuestra empresa de muchas maneras. Una de las principales lecciones que he aprendido es que crear productos que a la gente le gusten no es suficiente. Me he dado cuenta de que la historia de Internet no es sencilla. Cada capítulo trae nuevas voces y nuevas ideas, pero también nuevos desafíos, riesgos y disrupción de intereses establecidos. Tendremos que trabajar juntos, desde el principio, para dar vida a la mejor versión posible de este futuro", afirmó metiéndose así en un tema clave que tiene que ver con el rol de las redes en la sociedad.

Planteó que privacidad y seguridad -dos de los aspectos cuestionados en los Facebook Papers- serán pilares en el nuevo metaverso. "Necesitamos ayudar a construir ecosistemas para que más personas tengan intereses en el futuro y puedan beneficiarse no solo como consumidores sino también como creadores", aseguró.

"Miles de millones de personas aman nuestros servicios y cientos de millones de empresas confían en nuestras herramientas. Ese es el enfoque que queremos aportar para ayudar a construir el metaverso", expresó Zuckerberg y agregó: "Planeamos vender nuestros dispositivos a un costo o subsidiado para ponerlos a disposición de más personas. Continuaremos admitiendo la carga lateral y la transmisión desde PC para que las personas tengan opciones, en lugar de obligarlas a usar Quest Store para encontrar aplicaciones o llegar a los clientes. Y nuestro objetivo es ofrecer servicios para desarrolladores y creadores con tarifas bajas en la mayor cantidad de casos posible para que podamos maximizar la economía creativa en general. Sin embargo, tendremos que asegurarnos de no perder demasiado dinero en el camino. Nuestra esperanza es que en la próxima década, el metaverso llegue a mil millones de personas, albergue cientos de miles de millones de dólares en comercio digital y respalde trabajos para millones de creadores y desarrolladores".

Facebook: una empresa con valor

Según Zuckerberg, Facebook es una "empresa que se enfoca en conectar personas" y eso diferencia a la firma de otras compañías llevan a las personas a interactuar con la tecnología. "En nuestro ADN, creamos tecnología para unir a las personas. El metaverso es la próxima frontera en la conexión de personas, al igual que las redes sociales cuando comenzamos", sostuvo el creador de la red y afirmó que la marca está tan asociada a esa red que esto hacía necesario un gran cambio.

"Estamos realizando un cambio fundamental en nuestra empresa. El metaverso abarca tanto las experiencias sociales como la tecnología futura. A medida que ampliamos nuestra visión, es hora de que adoptemos una nueva marca. Para reflejar quiénes somos y el futuro que esperamos construir, me enorgullece compartir que nuestra empresa ahora es Meta. Nuestra misión sigue siendo la misma: todavía se trata de unir a las personas", explicó el empresario.

"Ahora tenemos un nombre que refleja la amplitud de lo que hacemos. A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios. A medida que nuestra nueva marca comience a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo conozca la marca Meta y el futuro que representamos", reflexionó. Y continuó: "Estoy dedicando nuestra energía a esto, más que cualquier otra empresa del mundo. Si este es el futuro que desea ver, espero que se una a nosotros. El futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar", concluyó Zuckerberg.