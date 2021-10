Círculo cumplió una vuelta entera sin ganar

Las pelotas por arriba no le dieron resultado a Círculo, sí a Sansinena que lastimó toda la tarde por esa vía. (Fotos: Martín Angelini)

La racha no se pudo cortar, ni siquiera se pudo sumar. Círculo volvió a perder por el Torneo Federal A y acumula 15 partidos sin conocer la victoria, que consiguió por última vez frente a Sansinena en Otamendi. Ahora le tocó visitar General Cerri, una rueda después, y el triunfo quedó para el local por 3 a 1 por la 26ta fecha de la Zona A.

Otra vez un gol en contra caló hondo en la confianza de Círculo y no tuvo nada para hacer. Porque el arranque fue entretenido, de ida y vuelta, con una clara para cada uno: un tiro libre de Hernández que desactivó de gran manera Nieto, y del otro lado un desborde de Ullúa, centro bárbaro para Astiz que no alcanzó a conectar de lleno en la boca del área. La idea de Sansinena era evidente, buscar por arriba a Delorte y que el exOlimpo la baje para Octavio Bianchi. Y así llegó la apertura del marcador. Un pelotazo desde propio campo, el capitán asistió al otro delantero y con una mediavuelta selló el 1 a 0. La visita sintió el impacto y le costó mucho salir adelante, Achares casi estira la cuenta con un zurdazo llegando al área y Bianchi no pudo darle dirección a una nueva bajada de su compañero de ataque.

Todo eso pasó en un par de minutos, Círculo no supo reaccionar y, encima, se equivocó en una salida, recuperó Delorte en tres cuartos de cancha, abrió para Bárez, lo llegaron a trabar pero le quedó a Bianchi que con un toque suave marcó el 2 a 0 que se acomodaba al desarrollo. Si el impacto del primero había sido fuerte, el segundo fue un mazazo. Estaba para el cachetazo el conjunto de Baldino que necesitaba que se termine el primer tiempo para bajar las pulsaciones y tratar de volver al partido. Cada envío aéreo era un sufrimiento y siempre estuvo más cerca el local del tercero que el Papero del descuento.

A la vuelta del vestuario, pareció mejor parado Círculo y con una búsqueda más incesante. Con un desborde de Vértiz que cabeceó Astiz y controló Vaccaneo y un centro del otro lado de Ullúa que despejó con lo justo Osinaga, avisó el Rojiverde. Pero la más clara llegó a los 12' con un pelotazo largo a espalda de los centrales, Ullúa quedó solo cara a cara con Vaccaneo y le erró por centímetros al arco. El exCadetes se tomó revancha rápido, porque al minuto recibió y asistió a Enzo Vértiz que ingresando por derecha definió cruzado y achicó la diferencia: 1-2 llegando al cuarto de hora.

Con el gol, tomó confianza Círculo y, sobre todo, el "turbo", que empezó a volverse incontrolable por derecha, sacó dos buenos centros del fondo de la cancha, pero nadie llegó para conectar. Por eso, Baldino mandó a Diego Martínez para tener otra referencia dentro del área. El "7" se animó también a probar de afuera la resistenia de Vaccaneo. El encuentro se hizo de ida y vuelta, casi lo liquida Delorte tras recuperar una pelota en tres cuartos de cancha y Pájaro llegó a cruzar justo para salvar. Así siguió hasta los 33', cuando luego de un tiro libre quedó un rebote, la pelota volvió al área, Delorte adelantado cortinó, el árbitro dejó seguir y Osinaga por el segundo palo liquidó el partido. Ahí se terminó, no hubo fuerzas para ir por otro descuento, Sansinena estaba cómodo, no pudo aprovechar alguna otra que le quedó y festejó el 3 a 1 que lo acerca a la zona de clasificación.

Síntesis

Sansinena (Gral Cerri) (3): Matías Vaccaneo; Federico Pérez, Agustín Osinaga, Carlos Giménez y Gonzalo Achares; Antú Hernández, Braian Toro, Gonzalo Bárez y Matías Recalde; Alejandro Delorte y Octavio Bianchi. DT: Emiliano Ortiz.

Cambios: ST 17' Maximiliano Tormman y Tenca Hernández por Giménez y Toro, 27' Juan Viera y Nicolás Lareau por Bárez y Recalde, y 35' Tomás Segovia por A.Hernández.

Círculo Deportivo (1): Sebastián Nieto; Emiliano Rodríguez, Leandro Basterrechea y Gabriel Charra; Bruno Vedda, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Enzo Vértiz, Enzo Astiz y Ever Ullúa. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 20' Diego Martínez por Ullúa, 21' Cristian Soto por Charra y 34' Matías Castillo, Ramiro Garay y Rodrigo Núñez por Vedda, Reali y Astiz.

Goles: PT 16' y 23' Bianchi (S); ST 13' Vértiz (CD) y 33' Osinaga (S)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: "Luis Molina".