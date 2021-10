“El Festival de Cine tiene un reconocimiento argentino pero también mundial”

Faltan casi 2 meses para que empiece la 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata pero en la sala “Astor Piazzolla” del Auditorium ya se palpita el prestigioso evento, con el comienzo del ciclo "Camino al Festival", con la presentación de libros, charlas y películas. Para Fernando Lima, director del Festival, este adelanto es una forma de saldar una deuda implícita con el público, que el año pasado no pudo sentarse en las butacas por la pandemia.

Es por eso que este viernes 1 y sábado 2 de octubre hubo proyecciones de películas argentinas presentadas por sus realizadores y protagonistas, con entrada libre y gratuita y que se pueden retirar 2 horas antes por la boletería del Auditorium.

-Ya se viene el Festival y un clásico que está confirmadísimo.

- Si, se realizará entre el 18 y 28 de noviembre. Le estamos metiendo mucha garra y queríamos hacerlo antes pero las circunstancias no lo permitieron. La idea es que el Festival tenga actividad todo el año, que no desaparezca de diciembre a noviembre, aunque este no lo es, porque se está trabajando. Para que tenga una relación con el público y por eso pensamos en este camino al Festival, que nos permite proyectar películas que pasaron por la edición N°35, que por la pandemia no pudieron verse en sala.

Este jueves fue la apertura y la experiencia fue hermosa, con "Adiós y la memoria", de Nicolás Prividera, que está acá en Mar del Plata y esto se va a repetir a fin de octubre, con películas que tienen como elemento común la banda de sonido con música de Astor Piazzolla, por este año de aniversario. Esto nos parece muy importante y es un poco para saldar la deuda de algo que nos dolió mucho, que fue que el año pasado no pudo haber proyecciones en la ciudad, por las circunstancias.

-¿Cuál será la impronta del Festival, teniendo en cuenta que se vuelva a la presencialidad, con aforo?. Y que es el primer año sin la presencia de José Martínez Suárez, que el año pasado ya no estaba pero que el festival fue sin público.

-José Martínez Suárez está y siempre lo tenemos presente en la decisión de seguir publicando libros y ampliando la cantidad, algo en que nos insistía mucho Don José y que nos parece muy importante, porque es algo que dialoga de una manera distinta, con esa cuestión de evento y efímera que tienen las presentaciones.

Estamos en años raros y sabemos que lo que estamos haciendo no es lo que necesariamente habíamos querido y soñado porque obviamente queremos que todas las salas tengan aforo completo y poder abrazarnos con la gente, salir a tomar un café y juntarnos. Vamos a ir adecuarnos a las circunstancias: hay que resaltar que otros festivales se saltearon la edición y de Mar del Plata, de otra manera, continuó. La esencia estuvo presente. Y para asegurarnos eso, alguna instancia online será mayor o menor según las circunstancias lo permitan.

-¿Qué salas estarán habilitadas?

-Estamos viendo de que sean las salas más grandes porque el tema de aforo, es un tema con las más chicas, porque entra muy poca gente. Pero estamos viendo que todo se está abriendo de manera acelerada: estamos muy sobre el pucho pero vemos cómo podemos ampliar la oferta. Queremos que todas las películas se vean en Mar del Plata y por eso estamos a toda máquina para que el Festival sea todo lo grande que se permita.

-¿Hay diálogo con el intendente Guillermo Montenegro u otras autoridades del Municipio?

-Siempre desde el Festival se ha hablado con el Municipio, no necesariamente yo sino con otras personas que cumplen distintos roles. Si bien el Instituto de Cine es el que produce el festival, este es un programa y la última palabra la tiene Luis Puenzo, su titular. Si el Festival se hace es por el compromiso y trabajo del Ministerio de Cultura de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. En eso creo que hay que seguir trabajando, porque hay algo que a veces se siente y es un poco con razón, que la ciudad no participa lo suficiente, digo desde la instancia institucional. Pero este es un camino de ida y vuelta. También es cierto que la participación significa asumir compromisos y es no solo estar presente en los actos. Y en eso, se está trabajando bien desde la intención. Todo lo que podamos trabajar juntos favorece al Festival. Que tiene una importancia de política cultural importante pero se corre de los temas partidarios. Acá lo importante es que el Festival crezca y que siga este camino. Tiene un reconocimiento argentino pero también mundial que es de destacar.