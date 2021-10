Juzgan a joven acusado de cometer ocho robos en veintidós días

Entre el 25 de abril y el 17 de mayo de 2018 ocho estudiantes que caminaban por la diagonal Alberdi fueron asaltados de la misma manera: amenazas y la exhibición de un cuchillo para robarles los celulares y algún otro elemento de valor. El acusado de cometer esos hechos es un sujeto de 27 años que desde este miércoles será juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Lucas Rubén Jerez fue detenido el mediodía del 17 de mayo de 2018 por efectivos de la comisaría primera junto a agentes de la Policía Local que recorrían la zona de la Plaza San Martín en la esquina de Diagonal Alberdi y Santiago del Estero tras intentar asaltar a un chico de 12 años y amenazarlo con el cuchillo Tramontina que había empleado en varios de los hechos anteriores.

Tal como sostuvo en la Investigación Penal Preparatoria y en el pedido de elevación a juicio, para la fiscal Andrea Gómez el imputado cometió el primero de los hechos el 25 de abril en la zona de Diagonal Alberdi y Santiago del Estero cuando interceptó a una joven y le exigió de forma coactiva las pertenencias. Tras sacarle la mochila, escapó corriendo del lugar.

Aprovechando la salida de varios alumnos del Polivalente, el 15 de mayo Jerez cometió cinco robos en los que amenazó a las víctimas con un cuchillo, para llevarse cinco celulares, una cadena de oro con dos dijes y otras pertenencias.

Los dos últimos hechos que se le imputan a Jerez –que será patrocinado por el defensor oficial Mauro Giacomaso- sucedieron el 17 de mayo cuando intentó asaltar a un adolescente de 12 años y otra de 15. "Seguime calladita porque si no te voy a tener que lastimar y no me mientas porque te voy a apuñalar" le dijo a la menor antes de ser aprehendido por la policía.

La fiscal sostendrá en el debate la calificación de robo, robo calificado por el uso de arma blanca en cinco hechos y robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y que la autoría penalmente responsable del imputado está demostrada en la prueba incorporada al expediente.

En tal sentido sostendrá las características físicas denunciadas por las víctimas y, especialmente, las circunstancias de aprehensión que se dio “en plena ejecución de su plan delictivo”. Para afianzar su planteo tendrá en cuenta el secuestro de elementos compatibles con los hechos delictivos investigados y los reconocimientos espontáneos.