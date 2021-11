Condenaron a ladrón que entró a robar a una casa y lo sacaron a los gritos

Uno de los cuatro sujetos que el pasado mes de mayo intentó entrar a robar a una casa y ante los gritos de una de las víctimas salió corriendo fue condenado tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. En virtud de una condena anterior en la Justicia de Dolores, a Juan Carlos Salomón le impusieron una pena única de tres años de prisión.

En el mismo acuerdo que presentó el fiscal Guillermo Nicora se acordó la suspensión de juicio a prueba como solución alternativa de conflicto para Facundo Dorado por el mismo hecho. Las dos cuestiones fueron avaladas por el Juez Juan Manuel Sueyro tras las audiencias de rigor.

La tarde del 27 de mayo pasado Salomón y otras tres personas ingresaron a una vivienda en inmediaciones de Quintana y Santa Fe en la que estaban los dueños de casa a los que amenazaron con un arma de fuego. Tal como consta en las actuaciones realizadas por la policía, una de las víctimas comenzó a gritar y todos los delincuentes escaparon de la casa sin cometer el robo.

Los damnificados informaron que los autores del hecho escaparon en un Peugeot 207 que fue interceptado minutos después en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Guido. La inmediatez de los hechos hizo que no quedaran dudas acerca de la responsabilidad de Salomón como coautor del hecho.

Tras descartar cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, atenuantes y agravantes, el magistrado calificó a los hechos como constitutivo del delito de Tentativa de robo doblemente agravado, por su comisión en poblado y en banda y por la utilización de arma de fuego sin poder vulnerante acreditado.

Si bien la pena impuesta a Salomón era de un año y seis meses de prisión, se incluyó la impuesta en junio de 2020 por el Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial de Dolores y se dictó una pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. El vencimiento de la pena va a operar el 8 de abril de 2024.

En cuanto a Faundo Dorado y en función de la pena en expectativa, de acuerdo a la calificación sostenida por el acusador público y la ausencia de antecedentes condenatorios que permite presumir la condicionalidad de la eventual condena se suspendió el proceso a prueba por el término de un año y seis meses.

Para el mantenimiento de la suspensión Dorado deberá fijar domicilio y no ausentarse del mismo por lapso superior a tres días, someterse al control del Patronato de Liberados, no acercase a las víctimas del hecho de esta causa, permanecer a no menos de 200 metros de las víctimas del hecho y adherir a un abordaje terapéutico por sus consumos problemáticos.