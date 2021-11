Argentinos lo empató en el descuento y llegan en tablas a la revancha

Por color, por calor, nos encontramos con una gran final en el "Titi Merlo". Por juego, nos quedamos con ganas de más, porque el partido fue verdaderamente malo, trabado, cortado, con pocas ocasiones de gol y terminó siendo un justo empate 1 a 1 entre Kimberley y Argentinos del Sud en la final de ida del Torneo "Copa Cincuentenario". Se le escurrió al equipo de Pablo Galitiello que tenía el triunfo en el bolsillo por un golazo de Rondanina, pero en el final, en el octavo minuto de descuento, Carbone saltó más que todos y selló el resultado que mejor se ajustó al resultad. El próximo domingo 28, la vuelta de la final del Torneo "Copa Cincuentenario" en el "José Alberto Valle".

El arranque del partido mostró claramente lo que iba a ser la primera mitad. Argentinos sacó del medio, buscó la pelota en profundidad para Pintos, Barucco cubrió y dejó ir al saque de arco, y el extremo local se lo llevó puesto, se ganó la amarilla a los 15 segundos, y el arquero estuvo tres minutos tirado en el piso. Eso fue la imagen de los 45' iniciales. Porque en toda la etapa no pasó absolutamente nada. La pelota estuvo más quieta que en movimiento, por infracciones o porque en un terreno lleno de imprecisiones, se perdía fuera del campo de juego.

Para encontrar alguna situación de cierto riesgo, hay que ser optimista y contar una por lado: en el comienzo, Rondanina cabeceó por arriba un centro de De Hoyos desde la derecha, y llegando a los 40', Molinatti anticipó en un envío desde el costado, pero rebotó en Lucero y terminó en el córner. A decir verdad, en otro partido serían meras aproximaciones, pero en ese contexto fue lo más peligroso que se vio. Primero pareció más cómo Kimberley, con esa línea de 5 y apostado a De Hoyos y Rondanina para que aguanten. Con el correr de los minutos, se acomodó el local, el juego friccionado es parte de su ADN y no pasó sobresaltos, ganó varias faltas en ataque que no supo aprovechar.

Argentinos del Sud comenzó más adelantado en el complemento y trató de tomar el protagonismo. Avisó con un desborde de Pintos y un cabezazo de Cuevas que se fue por arriba, pero en esa jugada sintió una molestia Echevarría en el cuádriceps de su pierna izquierda y le costó agarrar la pelota. Cuando parecía que estaba más dado para el local, Kimberley aceleró a fondo por primera vez y tuvo la más clara de la tarde. Alves metió el centro desde la izquierda, la bajó Iriarte y De Hoyos se encontró con el rápido achique de Lalli. Tres minutos más tarde, el otro delantero tuvo su chance y no perdonó: Iriarte amagó a tirar el centro de derecha y lo lanzó de zurda, por el segundo palo recibió demasiado libre Marcos Rondanina y sacó a relucir su categoría. Controló de zurda, dejó en el piso a Lalli y empujó de derecha al arco libre para desatar la locura de su gente que estaba atrás del arco que daba espaldas a Mario Bravo.

Suárez mandó a Agustín Soria por Molinatti y trató de ganar frescura en ataque. Echevarría no pisaba del todo bien, pero el "10" no se toca porque, en una jugada, puede ser desequilibrante para un equipo que le costaba mucho llegar a Barucco. Y lo demostró en una jugada, se juntó con Soria por izquierda, metió el centro que rechazaron, la recuperó y buscó el segundo palo donde Barucco falló en el aire y casi se le mete en el segundo palo. De ese córner, ganó Paoli en el segundo palo y fue a las manos del uno. La pelota parada se empezó a convertir en la vía más importante de ataque del local. Y de esa manera, acertó en la última. Cuando iban 8' de descuento, el centro perfecto de Echevarría (por eso no salió) y el cabezazo/espaldazo de Luciano Carbone salió como una "bala" hacia el arco de Barucco que nada pudo hacer.

Locura y alegría en Argentinos que alcanzó lo que tanto buscó. Locura y enojo de Kimberley, que se le escapó en el descuento, se enojó con Cingolani y terminó con sabor a derrota. Para los neutrales, todo abierto, y viviremos otra gran fiesta de fútbol el próximo domingo 28 en el "José Alberto Valle".

Síntesis

Argentinos del Sud (1): Santiago Lalli; Luis Moyano, Agustín Bianchi, Bruno Catalani y Lucas Sisti; Agustín Pintos, Juan Cruz Nayar, Lucas Paoli y Mateo Cuevas; Gerónimo Echevarría; Tomás Molinatti. DT: Cristian Suárez.

Cambios: ST 0' Luca Di Gerónimo por Moyano, 14' Luciano Carbone por Pintos, 20' Agustín Soria por Molinatti y 30' Rodrigo Suárez y Cristian Zarza por Paoli y Cuevas.

Kimberley (1): Gabriel Barucco; Fermín Iriarte, Danilo Tech, Mateo Di Molfetta, Guido Lucero y Gabriel Paredes; Mauro Cotrera, Nicolás Maltisotto y Juan Ignacio Alves; Marcos Rondanina y Pablo De Hoyos. DT: Pablo Galitiello.

Cambios: ST 24' Santiago Castillo por Rondanina, 34' Franco Hernández por Paredes y 42' Thiago Starópoli por De Hoyos. .

Goles: ST 16' Rondanina (K) y 53' Sisti (AdS).

Árbitro: Franco Campagnoli.

Estadio: "Titi Merlo".