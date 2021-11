Así fue la paliza que le dieron 3 delincuentes para sacarle las Nike, el celular y los documentos

Juan Carlos González había acordado un encuentro en la casa de un amigo para darle el celular de su esposa y "actualizar unos datos". Fue a la noche, en colectivo, pero unos metros después de haber bajado en la parada del 593, lo sorprendieron por tres delincuentes que le dieron una golpiza brutal para quitarle el teléfono, las zapatillas, un reloj, plata, documentos y otros elementos de menor valor.

"Lo patearon todos a mi marido, lo dejaron a mal traer. No puede ser que no se pueda ir a trabajar por tres hijos de puta que le hicieron lo que le hicieron. Estoy agradecida de que mi marido está vivo porque no sé cómo no llegaron a matarlo", dijo indignada, Agustina Ferreira Esquivel, pareja del vecino de 48 años, tras el violento robo se gestó en la noche del jueves, cerca de las 23, en el barrio Nuevo Golf.

Juan Carlos, que trabaja como cuidacoches en la zona Mario bravo y Edison, todavía sigue en cama, a tres días de haber sufrido el ataque, e intenta reponerse pero sufre mareos constantes. "Él es diabético y al estar lastimado así se complica más. Ya fuimos al hospital pero le dieron el alta sin medicamentos ni nada así que seguramente vayamos de nuevo para que le hagan una tomografía o algo porque son impresionantes los mareos que se agarra", comentó a 0223 la esposa.

Los delincuentes que atacaron al hombre no fueron atrapados por la policía a pesar de los pedidos de ayuda pocos minutos después del asalto en plena vía pública. El matrimonio sostuvo que los autores del robo serían "unos limpiavidrios del Puerto". "Espero que la policía pueda agarrar a estos malvivientes y no pase más esto. Mi marido los llegó a a ver", afirmó la mujer.

Al cuidacoches le robaron, literalmente, todo lo que llevaba encima. El grupo de jóvenes le quitó un reloj, un celular LG K9 y otro Samsung J2, una cadena, unas zapatillas Nike color bordo con negro, el DNi de él y de la suegra, la tarjeta de débito, 5 mil pesos, una billetera y una mochila con una gaseosa y un poco de fiambre. "Hasta el fiambre se llevaron", enfatizó Ferreira Esquivel.

La esposa de Juan Carlos, que es enfermera, pidió ayuda para atrapar a los delincuentes y dijo que ofrecen recompensa para recuperar fundamentalmente los documentos y los teléfonos robados. "Usamos los teléfonos para trabajar. Los necesitamos mucho. Uno era casi nuevo", lamentó.