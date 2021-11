La marplatense Joaquina Dura fue elegida para los Juegos Panamaricanos Juniors

Josefina Dura no es una promesa, es una realidad del atletismo nacional. (Fotos: Pablo Casoli y Tomás Vega)

La Confederación Argentina de Atletismo le entregó al Comité Olímpico Argentino la nómina con los atletas y oficiales que representaran a nuestro país en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos Juniors a disputarse en la ciudad colombiana de Cali del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Entre ellos, se destaca la presencia de la marplatense Joaquina Dura.

Este certamen sigue la línea iniciada por el Comité Olímpico Internacional con los Juegos Olímpicos de la Juventud, a los que por región se le han ido sumando los Juegos Sudamericanos de la Juventud (ODESUR), los Juegos Bolivarianos de la Juventud y ahora los Juegos Deportivos Panamericanos, donde pueden participar en estos últimos atletas menores de 23 años, que tendrán un condimento adicional, ya que otorgarán plazas para los Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago 2023 de la categoría absoluta.

En esta oportunidad, continuando con la postura de no participar de los eventos para edades limitadas, al menos en atletismo, las federaciones de los Estados Unidos, Canadá y de algunos países del Mar Caribe, como Jamaica o Trinidad y Tobago, no serán de la partida, excusándose para tal “faltazo” por un lado las cuestiones sanitarias, tal como lo hicieron con el Campeonato Mundial U20 disputado en Kenia, y por otro a sabiendas de que para ellos no es necesario buscar las plazas mediante una medalla, sino que saben que las pueden alcanzar logrando los índices de marcas impuestos.

Hecha esta salvedad, el Comité Técnico de la CADA, designo 28 atletas, 11 mujeres y 17 varones, junto a cinco oficiales, dentro de los que sobresale la presencia de la marplatense Joaquina Dura, el oriundo de Chivilcoy Tomás Vega, el suipachense Elián Larregina y el tucumano, radicado desde hace un tiempo en Mar del Plata, Leandro Pérez Lazarte.

La joven saltarina, Joaquina Dura, con sus 16 años recién cumplidos, nació el 14 de octubre del 2005, acumula una interesante experiencia internacional, donde ha cosechado la medalla de oro en Pentatlón en los Juegos Sudamericanos Escolares en 2019; la medalla de bronce en Salto en Alto en el Campeonato Sudamericano U20 (Lima 2021); y en el Campeonato Sudamericano U18 disputado en Encarnación, Paraguay, en septiembre pasado sumó una dorada en el Salto Triple, una de plata como miembro de la posta 8x300 mixta y una de bronce en el Salto en Alto. Mientras que se consagró campeona nacional U18 en Salto Triple y Salto en Alto, además de lograr la medalla de plata en el Salto en Largo.

A su vez, este año logro con sus 12.72 metros, hacerse de los primados nacionales en el Salto Triple de las categorías Juveniles y Menores, mientras que a nivel provincial le suma el de la divisional U23 y ya ostentaba del 2019 la plusmarca entre los cadetes. Ubicándose en el cuarto lugar del ranking argentino permanente. Será en esta prueba donde competirá en Cali.

El resto del equipo lo componen: Tomás Vega, Elián Larregina y Leandro Pérez Lazarte; Guillermina Cossio (100m); Sofía Ivanko (10000m); Valentina Polanco (100 c/vallas); Luciana Gómez Iriondo (Garrocha); Agustina Moraga (Jabalina); Aldana Garibaldi (Garrocha); Clara Baiocchi (3000m c/obst); Franco Florio (100m - 4x100); Agustín Pinti (200 – 4x100); Tomás Mondino (100m – 4x100); Bautista Diamante (200m – 4x100); José Zabala (1500m); Matías Reynaga (5000m); Dylan Van Der Hock (3000m c/obst); Damián Moretta (Decatlón – 4x100m); Nazareno Sasia (Bala – Disco); Julio Nobile (Martillo); Pablo Zaffaroni (Garrocha); Luciana Gennari (Triple); Mariam Buenaventura (Heptatlón); María Eugenia Fairhurst Agosta (1500m); Estanislao Mendivil (800m); y Sebastián Tommasi (Martillo).

Mientras que como oficiales asistirán: Fernando Díaz Sánchez (Jefe de Equipo); Daniel Manfredi (Jefe Técnico); Sergio Alfonsini (Oficial – Lanzamientos); Maximiliano Troncoso (Oficial – Saltos); y Nadya Abreogo Federicci (Oficial – Velocidad).