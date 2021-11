Siniestralidad vial: hubo 9 hechos graves y reclaman más controles de tránsito

La problemática de la siniestralidad vial sigue vigente en Mar del Plata y el último fin de semana hubo al menos nueve accidentes - dos fatales - en los que la imprudencia al volante y el consumo excesivo de alcohol tuvieron injerencia. Mientras la situación no se revierte y se sigue cobrando vidas, desde la ONG Familiares Víctimas del Delito y Tránsito apuntaron contra un Estado "ausente".

Héctor Blasi, representante de la entidad civil, cuestionó la política de educación vial del Gobierno que conduce Guillermo Montenegro para reducir la siniestralidad. "No tengo dudas que hacen falta muchos más controles, más presencia del cuerpo de Tránsito en las calles", aseveró.

En declaraciones a 0223, el representante de la ONG puntualizó en la falta de controles que hay en las zonas periféricas y en los "puntos negros" de la ruta 11. "No vemos que la recaudación que se hace por Tránsito vuelva en tecnología o trabajos de seguridad vial. Hay un Estado ausente", ratifico.

En este sentido, Blasi cuestionó las cámaras de seguridad, los alcoholímetros, odómetros y demás recursos con los que cuenta el Municipio para revertir la problemática de los siniestros que se suceden en la vía pública. "No vemos un cuerpo de Tránsito equipado que esté a la altura de la circunstancia", sostuvo.

Además, el representante de la ONG Familiares Víctimas del Delito y Tránsito reconoció que no hubo avances en la Comisión Asesora de Seguridad Vial que se creó en el Concejo Deliberante. "Nosotros tiramos ideas, pero no vemos que se concreten en los hechos. No lo vemos plasmado en el trabajo diario", indicó.

"Estamos en época electoral y no escuchás a los candidatos hablar de la inseguridad vial"

En la recta final de la campaña electoral, Blasi cuestionó la falta de propuestas por parte de distintos candidatos. "Estamos en época electoral y no escuchás a los candidatos hablar de la inseguridad vial", lamentó.

El vicepresidente de la ONG reconoció como una preocupación "la siniestralidad y la falta de previsibilidad que tienen los conductores a la hora de sentarse arriba de un auto" y enumeró a la velocidad, el alcohol y el uso del teléfono celular como las principales causas.

"Luchamos por un cambio de cultura. Las autoridades y funcionarios judiciales no ayudan en esta temática. Hay una Justicia bastante genuflexa. Es un combo perfecto para que esto siga sucediendo y no baje la siniestralidad", concluyó.

Seguidilla de accidentes viales en Mar del Plata

La imprudencia en las calles de Mar del Plata no cesa y entre el miércoles y la madrugada de domingo hubo al menos nueve accidentes de gravedad que le costaron la vida a dos personas.

El primero tuvo lugar el miércoles por la mañana en 12 de Octubre y Bermejo, donde un colectivo de la línea 563 A atropelló y mató a Alexander Ledesma, un joven de 28 años que se movilizaba a bordo de una motocicleta para ir a trabajar a una planta de pescado del Puerto.

El jueves por la noche, hoque entre un auto y una motocicleta en la avenida Juan B. Justo y Bronzini terminó con un hombre de 48 años que debió ser operado de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El viernes a la madrugada, en tanto, un hombre de 60 años que circulaba totalmente borracho en un Peugeot 307 volcó en la esquina de Avenida Colón e Hipólito Yrigoyen después de circular varias cuadras a contramano.

Por la noche, un repartidor de "PedidosYa" perdió la vida después de chocar contra una ambulancia de la empresa "Cardio emergencias" en la zona de la avenida Independencia y Belgrano.

El sábado por la noche, el conductor de un Renault 12 atropelló a un motociclista en la avenida Carlos Gardel y Ortiz de Zárate y se dio a la fuga. Los efectivos policiales interceptaron el vehículo a dos cuadras del lugar y aprehendieron al conductor.

El domingo se vivió una madrugada trágica: en primer lugar, una adolescente de 15 años resultó gravemente herida después de ser embestida por una camioneta Volkswagen Amarok que se incrustó contra una casa del barrio El Progreso. El conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

A 300 metros del Parque Camet, en Scaglia y la costa, cinco jóvenes de entre 17 y 18 años resultaron gravemente heridos al chocar contra un semáforo. En el interior del Chevrolet Corsa se encontraron varias botellas de alcohol. A raíz de la gravedad del impacto, los adolescentes tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos.

El segundo accidente fatal del fin de semana se registró en inmediaciones de Luro y Chilabert, donde un conductor de 38 años que manejaba un Peugeot 504 chocó a un motociclista de 28 años y perdió la vida casi en el acto. El personal de Tránsito que se acercó al lugar le practicó un test de alcoholemia y constató que conducía con 1,57 de alcohol en sangre.

En la misma madrugada, el conductor de un Renault Clío chocó contra un árbol en la zona de la avenida Fortunato de la Plaza y González Chávez. El personal policial que se acercó al lugar constató que el hombre estaba borracho: tenía 1,11 de alcohol en sangre.

A estos accidentes se suman los constantes despistes y siniestros que se registran habitualmente sobre la ruta 11, en el tramo que conecta Mar del Plata con la localidad de Santa Clara del Mar.