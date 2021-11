El homenaje a Fangio tuvo su presentación estelar con Sir Jackie Stewart

Como en no tan lejanos tiempos, Mar del Plata un día volvió a recibir un evento de carácter y repercusión internacional con el inicio del homenaje a Juan Manuel Fangio, a 70 años de su primer título mundial de Fórmula 1. Esta noche de martes se realizó la presentación del tributo al eximio piloto fallecido en 1995, cuyos restos serán trasladados con una caravana en la mañana de miércoles hacia un mausoleo construido especialmente en su museo de Balcarce. Todos los flashes se los llevó Sir Jackie Stewart, el escocés tricampeón de la Fórmula 1, amigo de Fangio e impulsor de este gran reconocimiento al "Chueco".

En la mesa principal de la conferencia de prensa también estuvieron el genial Horacio Pagani (diseñador y fundador de Pagani Automobili); Manuel Mantilla (CEO de Mercedes Benz); Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón); Esteban Reino (intendente de Balcarce); Juan Carli (presidente de la Fundación Fangio); Juan Carli (presidente de Fundación Fangio); Constancio Vigil hijo (de Star Group, en representación de su padre) y Rubén Bartolomé (Ceo de Star Group, empresa organizadora del evento). La conducción estuvo a cargo del empresario y periodista especializado Felipe Mc Gough.

Este miércoles, además de la caravana de traslado de los restos de Fangio, se realizará en el autódromo de Balcarce un almuerzo exclusivo para empresarios, sponsors y fanáticos; mientras que el público balcarceño podrá disfrutar de un desfile de autos antiguos y vehículos utilizados por Juan Manuel en su carrera.

Las réplicas de los cascos de Stewart y Fangio. Sir Jackie entregó uno a Valtteri Bottas, ganador de la clasificación del sábado del GP de México el último domingo.

Hasta el domingo pasado, los organizadores del homenaje estuvieron con la expectativa de poder contar para estas dos jornadas con al menos el séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton. De hecho, un avión privado Falcon contratado para tal fin, viajó hasta México, donde el fin de semana se disputó el Gran Premio de Fórmula 1. "Tuvimos la ilusión pero finalmente los pilotos invitados prefirieron enfocarse en el GP de San Pablo del próximo fin de semana", le confiaron desde la organización a 0223. Además que el 28 de octubre fue el aniversario 70 del primer título de Fangio, la elección de esta fecha para el homenaje fue corrida una semana para que coincida con la fecha de la F1 en Brasil, y así poder contar con la plana mayor del deporte motor. De todos modos, Hamilton estuvo presente mediante un video auspiciado por Mercedes Benz y que se proyectó en la sala: "Ustedes en Argentina tienen la chance de visitar lugares especiales de la vida de Juan Manuel Fangio, uno de los más exitosos pilotos de Mercedes-Benz. Les deseo que disfruten esta experiencia", manifestó el británico.

Los recuerdos de Sir Jackie

El escocés Jackie Stewart, tricampeón mundial de la Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973, además de considerado uno de los 10 mejores pilotos de todos los tiempos, llegó a Mar del Plata y por la tarde visitó el busto de Juan Manuel Fangio ubicado en el Boulevard Patricio Peralta Ramos y Urquiza, lugar donde el 27 de febrero de 1949 el "Chueco" obtuvo su primer triunfo ante pilotos internacionales. Durante la conferencia de prensa, con traducción simultánea para la transmisión en vivo de YouTube, Stewart mostró su felicidad de poder participar de este homenaje: "Es un gran honor estar en Argentina por un hombre que fue el mejor piloto de carreras de toda la historia, y fue alguien a quien intenté parecerme siempre, porque hacía su exitoso negocio con estilo, con un patrón de conducta ejemplar tanto adentro como afuera de las pistas", señaló este hombre que en febrero de 1995 viajó especialmente desde Londres a Balcarce para asistir al velatorio de su amigo.

Stewart recordó con admiración y respeto a Fangio.

"No creo que el mundo haya visto algo igual a Juan Manuel Fangio y por eso estoy feliz de estar hoy aquí y de formar parte de este gran movimiento", expresó. "He aprendido mucho del 'Gran' Fangio, y haberlo acompañado en ese momento fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida, y el mundo le reconoce su estilo, su humildad, y los argentinos deben estar orgullosos de haber tenido como compatriota a un hombre fantástico", añadió el escocés de 82 años y que cautivó a todos por su humildad y entereza.

Declaración de "Visitante notable"

Stewart recibió en manos del intendente Montenegro la distinción de "Visitante Notable". El escocés recibió una carpeta con la distinción. Por su parte, el intendente de Balcarce hizo entrega de una placa con similar reconocimiento. El evento también fue declarado "Evento de interés municipal".

Constancio Vigil (H), Jackie Stewart, Juan Carli, Horacio Pagani, Guillermo Montenegro y Rubén Bartolomé, en conferencia.

El máximo mandatario de la ciudad mostró su fanatismo por el escocés: "Voy a tratar de que no me supere la emoción de estar sentado en la misma mesa que el tricampeón mundial ’69, ’71 y ’73, de la época en que yo empezaba a mirar las carreras”, comenzó el intendente. "Es un honor tenerlo en nuestra ciudad. Nos encanta que nos visite porque Mar del Plata está muy ligada al automovilismo en general", al tiempo que recordó el primer triunfo internacional de Fangio en la ciudad, en 1949.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, entrega una plaqueta a Stewart.

En la mesa también estuvo el diseñador de autos súper deportivos Horacio Pagani, fundador de Pagani Automobili, que recordó que tras acercarse a Juan Manuel Fangio a través de Orestes Berta (se quedó en Balcarce ultimando detalles del homenaje), el campeón le dijo: "Voy a hacerte una carta de recomendación para Ferrari. Es la segunda que hago en mi vida. En la primera, no me equivoqué...". Así llegó a Europa para comenzar su carrera prolífica como diseñador. "Lo más destacable de Fangio no fue su triunfo como deportista, o sus cinco campeonatos, sino su victoria como persona. El hombre fue más que el mito, como dice un libro, y por eso el respeto y la veneración que los demás pilotos de su tiempo y los actuales le han tenido por él hablan de lo que significó para todos".

Horacio Pagani, el creador de autos, entre otros, del Lamborghini Diablo.

Caravana y exhibición por YouTube

Este miércoles continuará el Tributo a Fangio ya en su ciudad natal de Balcarce. A partir de las 10.30 de la mañana comenzará la caravana de traslados de restos en un recorrido muy especial por los puntos más importantes de la vida de Juan Manuel Fangio. A las 11.30 se arribará al Museo Fangio en donde se construyó un mausoleo especialmente para albergar los restos del “Quíntuple”.

Ya a las 12.30 la acción se trasladará al Autódromo de Balcarce para una exhibición de autos históricos de Fangio, acompañado de un show de acrobacias aéreas y, posteriormente, un almuerzo para invitados especiales a metros del circuito.

