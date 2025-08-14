Coronel Vidal recibe una competencia de safaris y areneros

Durante este próximo fin de semana largo, el circuito “Arbolito” de Coronel Vidal será escenario de la 6ª fecha del campeonato de Safari 1 y 3 y Areneros 1300, organizada por el Automoto Club Mar Chiquita.

Además, en el marco de la competencia, el sábado 16 se realizará una largada simbólica en el microcentro de Vidal, con entrada libre y gratuita. La actividad invita a la comunidad a disfrutar de los autos en exposición y a sacarse fotos con los vehículos y pilotos.

La competencia se iba a desarrollar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, pero los organizadores decidieron postergarla por una semana.

Al respecto del evento, el presidente del Automoto Club, Leandro Reyes, destacó que será su primera fecha al frente de la institución: “Estamos trabajando codo a codo con el área de deportes del municipio. Nos apoyan en cada actividad que emprendemos y eso es fundamental para que estos encuentros puedan realizarse”, enfatizó en ese sentido.

Lo que viene en Coronel Vidal con el regreso de la categoría APAC

Por otra parte, Reyes confirmó una esperada noticia: el regreso de la categoría APAC a Coronel Vidal. Será el 11 y 12 de octubre y representa un hecho relevante para el automovilismo zonal tras un trabajo conjunto entre el Automoto Club, la Federación Mar y Sierra y la municipalidad de Mar Chiquita.

“Fue el resultado de una reunión con la federación donde logramos que esta categoría vuelva a Arbolito. Ya estamos empezando a trabajar para llegar de la mejor manera”, cerró Reyes.