“Si nos matamos, nos matamos”: citan a declarar en Mar del Plata a “El Diente” Arostegui

Además de la multa por conducir borracho, el secuestro del automóvil y la suspensión de su licencia de conductor por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), el joven que hace casi dos semanas viralizó un video en el que circulaba a alta velocidad por la costa y terminó chocando en la zona de Cabo Corrientes fue imputado en causa penal por la fiscalía de Delitos Culposos y deberá regresar a Mar del Plata a prestar declaración.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, fue el fiscal Rodolfo Moure quien actuó de oficio al ver el video viralizado y si bien no se registraron personas heridas durante el trayecto imprudente y la colisión, formó una causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal y notificó de la misma a Ignacio Arostegui.

El mismo prevé una pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, al conductor que “creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

En su análisis Moure hizo foco en el riesgo generado por el joven de 25 años que circuló a alta velocidad, por momento en contramano al grito de “si nos matamos, nos matamos” y que terminó su marcha contra un cantero y un poste de luz en Aristóbulo del Valle y la Costa. Minutos después, personal de la Subsecretaría de Tránsito se acercó al lugar y descubrió que tenía 1,03 gramos de alcohol en sangre.

La actuación de oficio apunta a esa actitud de poner en riesgo la salud de otras personas, más allá de que no está previsto como delito si no hay lesionados y que tampoco se lo podría imputar por el daño. “Más allá que alguno de sus acompañantes haya sufrido algún golpe, al no haber traslado al hospital no se constataron lesiones”, dijo una fuente judicial a este medio.

El fiscal dispuso que “El Diente” sea notificado y que el próximo viernes deba presentarse en la fiscalía de Delitos Culposos. “Este miércoles se presentó un abogado particular que vino de Buenos Aires para acceder a la causa, pero aún no había sido designado por el imputado", indicaron..

Más allá del secuestro por la alcoholemia positiva y del posible pago de la multa que haga Arostegui, el auto VW Fox seguirá secuestrado en el marco de la causa penal impulsada por Moure.