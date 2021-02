Bizcochuelos, pan dulce y ollas frente al COM: los CBE celebran el aniversario de “la otra Mar del Plata”

Este miércoles en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Mar del Plata y mientras las autoridades realizaban una ofrenda en el monumento al fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, en la Plaza Colón, los representantes de los Comité Barriales de Emergencia llegaron hasta las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con bizcochuelos, pan dulce, velas de cumpleaños y ollas para “celebrar el cumpleaños de la otra Mar del Plata”.

“ La pandemia atravesó a todos los niveles sociales y los mas afectados son los pobres. Entendemos que el Intendente es quien tiene que dar respuestas a la situacion que vivimos” dijo Claudia Cabrera de la Corriente Clasista Combativa a 0223.

Por su parte, Osvaldo Macedo integrante de los CBE, aseguró que la Comuna cortó “de manera arbitraria” la entrega de alimentos frescos y esto afectó “notablemente” a quienes desarrollan tareas de asistencia alimentaria en los más de 360 comedores que integran dispositivos en barrios de la ciudad.

“El año pasado se generó un círculo de diálogo, pero se cortaron los recursos y por más que dialoguemos si no hay material, no se puede trabajar”, aseguró Rodrigo Hernández al tiempo que explicó que la justificación de la medida fue que la temporada de verano iba a generar puestos de trabajo y, por ende iba a descender la cantidad de familias que recurre a los comedores y merenderos, “Pero la temporada es mala, no se generó el trabajo que se esperaba y no podemos seguir esperando”, concluyó Hernández.

Por su parte, el Coordinador de Gabinete, Alejandro Ravinovich explicó que "Durante todo el 2020 hubo reuniones de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobierno con cada uno de los Comités Barriales, entendiendo que en un año tan difícil, el Municipio tenía que estar ahí presente y tenía que escuchar todos los reclamos. Y conjuntamente con Nación y Provincia, hacernos cargos de la situación y enfrentar a situación y dar soluciones dentro del marco donde nosotros podemos.