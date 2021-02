Advierten que en Mar del Plata hay un centenar de establecimientos que no pueden garantizar la presencialidad

Mientras las comunidades educativas se preparan para el regreso a clases presenciales, desde Suteba Mar del Plata aseguran que no en todas las escuelas públicas del partido de General Pueyrredon está garantizada la presencialidad de manera segura tanto para los docentes como para los alumnos y personal auxiliar.

“Si no están los insumos no se puede garantizar la presencialidad. Hay escuelas que tienen faltantes de insumos, otras que no están en condiciones edilicias. Como representantes de los docentes en particular insistimos en que hay que priorizar la salud de los trabajadores”, aseguró el titular de la seccional local del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Gustavo Santos Ibáñez, a 0223

En este sentido, el docente precisó que es necesario que el Consejo Escolar proporcione el listado con el estado en el que se encuentran las escuelas públicas del partido de General Pueyrredon.

“Hay 100 escuelas del distrito con problemas que se tienen que solucionar en estos días, porque si no están las condiciones no habrá clases y se deberán buscar lugares alternativos", dijo.

"Las cuestiones de infraestructura son históricas y hay falencias administrativas por la demora de la entrega de kits de protección e insumos", sostuvo Santos Ibáñez.

Respecto al Plan Jurisdiccional el gremialista indicó que los gremios y las instituciones se encuentran trabajando para evaluar las condiciones edilicias de cada establecimiento para garantizar la presencialidad. "Hasta el momento nos encontramos con que hay 50 escuelas secundarias que no pueden garantizar el cumplimiento de los protocolos, por ejemplo", aseguró.