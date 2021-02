Hoteleros viven "la peor temporada de la historia" y avizoran un invierno "muy flojo"

El fin del primer mes del año dejó un balance poco favorable en los sectores vinculados al turismo que esperaban mejorar la complicada situación que les tocó atravesar debido a la pandemia de coronavirus. Según indicó a 0223 el integrante de la Asociación de Empresarios, Hoteleros y Gastronómicos (Aehg), Eduardo Palena, el mes de enero tuvo un nivel de ocupación por debajo del esperado y febrero “viene muy flojo”.

“Nos preocupa cómo puede venir el invierno. Por lo que vemos el trabajo va a ser muy flojo, abrieron 320 hoteles de los 500 que tiene Mar del Plata”, aseguró Palena tras recordar que el sector registró durante 2020, debido a la pandemia de coronavirus, nueve meses de inactividad que generó grandes pérdidas.

“Después de más de nueve meses de inactividad estamos viviendo la peor temporada y esto pone en verdadero peligro la subsistencia de muchas de las empresas que integran el sector”, aseguró Palena y resaltó que el 95% de los establecimientos hoteleros no logrará mantener sus puertas abiertas durante este año si no recibe asistencia estatal.

“Es imposible afrontar los salarios del personal, incrementado hoy con la dotación de trabajadores temporarios, sin ayuda estatal eficaz. La continuidad del ATP es imprescindible y es por eso que pedimos a las autoridades su continuidad este año”, dijo.

“El 95% de los establecimientos no subsistirá sin asistencia. Han agotado sus reservas con lo cual no podrán afrontar el 2021 sin ayuda. La situación es realmente grave y de no tomarse medidas se producirá la pérdida masiva de fuentes de trabajo con su consecuente e irreversible daño”, aseguró.