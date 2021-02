Belén Casetta entrena en Kenia con la mirada puesta en Tokio

La atleta marplatense Belén Casetta, declaró que la “persistencia” en sus entrenamientos en Kenia le permitirán llegar en mejor forma con miras a los Juegos Olìmpicos de Tokio, con fecha de inicio del 23 de julio hasta el 8 de agosto. En diálogo con el canal de Youtube Elo Podcast, Casetta recordó lo difícil que fue para ella entrenarse con la cuarentena, anticipó que se quedará un mes en África “preparando fuerte” la prueba de los 3 mil metros con obstáculos y confirmó que luego volverá al país para realizar la otra parte de la puesta a punto en la altura de Cachi, Salta.

“El persistente a veces le gana al talentoso, no alcanza con decir soy bueno y listo. Por eso el consejo que le doy a los que recién arrancan es que visualicen sus objetivos, sea un torneo, un viaje, lo que desean hacer, que lo escriban, que lo visualicen, que manden todas las energías a ése objetivo que quiere. No alcanza con el talento, debés estar acompañada de la persistencia y de la constancia. La cuarentena me mató, pero la familia fue clave para mantenerla motivación. Al día de hoy, por el esfuerzo físico, hay días que me levanto y estoy destruida. Soy una persona normal. Hay veces que mi cabeza quiere avanzar pero mi cuerpo no avanza. Ahí me doy unas vueltas y me tomo descanso a la tarde, pero entrené igual”, expresó Casetta, quien lleva exigentes entrenamientos en doble turno, bajo las órdenes de Daniel Díaz, su histórico preparador físico.

Como parte de su preparación, la atleta marplatense cumple rutinas semanales con 160 kilómetros de recorrido, con el objetivo de llegar fortalecida y veloz a la prueba de 3 mil metros con obstáculos, en la cual supo lucirse en las finales del Mundial de Londres: “A mucha gente no le gusta mojarse los pies cuando corre, pero yo no tengo dramas. Además el agua vuelve a escurrirse por los clavos de las zapatillas. Y un detalle más, a diferencia de otras chicas, corro sin medias”, dijo, entre risas, Casetta, quien recordó con emoción sus inicios en el atletismo: “Cuando arranqué no tenía zapatillas, entonces corría con las zapatillas de mi madre, no eran para correr, sino para andar, pero yo le metía pata igual”.

Asimismo, Casetta elogió la superficie del campo de entrenamiento de Ikén- a casi 400 kilómetros de la capital- un pueblo que se erige como la cuna de los mejores maratonistas del mundo. “La tierra colorada es parecida a la de Misiones. En Kenia todos quieren ser corredores. Ves pelotones de 200 personas en todos los horarios. Como los chicos van solo a la escuela, ¿te pensás que van en auto? Van corriendo, es una cultura para ellos”, enfatizó Casetta, quien a los 26 años se muestra como una joven hiperactiva adentro y afuera de la pista. En su calendario deportivo, como parte de la estrategia para llegar en nivel competitivo, planea un mes antes de los Juegos probarse en la gira europea.

Mientras tiene el foco puesto en Tokio, Casetta reveló que se encuentra cursando dos carreras universitarias al mismo tiempo en Mar del Plata, ciudad de dónde es oriunda y dónde tiene fijada su residencia. “Estaba estudiando Medicina. Sin embargo, con el tema de los viajes y la competencia en el exterior, la parte práctica no la pude continuar. Pero como no me quería tomar un año sabático, dije: 'Me voy a poner estudiar Abogacía para no perder la constancia de estudio'. Si realmente me preguntan ¿cuál es mi vocación? Digo Medicina. Pero Abogacía me sirve para leer. Es decir, se trata de una oportunidad que me dieron, una beca, entonces la aproveché. Está bueno para empezar a conocer la historia Argentina”.

Con una marca de 9:25.99, Casetta es dueña del record argentino y sudamericano en la prueba de 3 mil metros con obstáculos, modalidad que se incorporó en el programa en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en la rama femenina. La keniata Beatrice Chepkoech es dueña del récord mundial con un registro de 8:44:32, vigente desde julio del 2018, en Mónaco.