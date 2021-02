Municipales solicitan la nulidad de un concurso en Desarrollo Social

El Sindicato de Trabajadores Municipales a través de la Secretaría de Prensa solicitó en las últimas horas que se deje sin efecto un concurso que, según sostienen, se llevó a adelante "amañado con la clara intención de quienes tienen a su cargo la secretaría, beneficiar a alguna persona".

"Los propios trabajadores que han participado del concurso para Jefe de Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad a cargo hoy de Verónica Hourquebié, han descripto una serie de faltas que ponen en duda la idoneidad del jurado conformado para dicho concurso, sino además un claro vínculo de amistad intima entre uno de los miembros del jurado y el participante que resulto ganador del mismo en definitiva", argumentaron desde el STM.

Según detallaron desde el sindicato, los títulos presentados por quienes no ganaron el concurso "no han sido debidamente valorados respecto de sus capacitaciones, las notas de los exámenes solo fueron confiadas a algunos participantes aún antes de ser dadas a conocer públicamente y que las calificaciones de la entrevista personal no condicen con la realidad", dijeron.

"En este, extraño concurso por como se dieron los hechos, a excepción de quien ganó, prácticamente todos los que participaron han impugnado el procedimiento y el veedor de nuestro sindicato por escrito ha manifestado su discordancia con las notas asignadas en la entrevista", concluyeron.