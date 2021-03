Alertan por el uso "masivo e intensivo" de glifosato y nitrato en la agricultura de Mar del Plata

Luego de revelar altos altos niveles de glifosato y nitrato en las perforaciones que abastecen a cuatro escuelas y un jardín de la zona oeste de General Pueyrredon, desde el grupo de extensión Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) alertaron por la aplicación "masiva e intensiva" de herbicidas y fertilizantes en la agricultura y pidieron limitar sus usos.

Mariana González, doctora en Biología e integrante del grupo Aguas, explicó que las escuelas en las que se detectaron niveles de contaminación en los pozos que las abastecen de aguas están situadas en zonas donde tiene lugar la producción agrícola, una actividad asociada al uso de agroquímicos.

Las mediciones se hicieron a partir del pedido de los vecinos de la comunidad a raíz de las tareas de análisis sobre la calidad del agua de consumo que desarrolla el grupo de investigación desde hace años en los barrios periféricos de General Pueyrredon. Los resultados de los pozos domiciliarios y de las escuelas fueron informados al Consejo Escolar y a la población para advertir sobre los riesgos que acarrean.

"Los primeros resultados alertan sobre la presencia de glifosato en algunos de esos pozos y contenidos de nitrato por encima de los límites regulados", sostuvo en diálogo con 0223 Radio. Si bien algunas aplicaciones se dan de forma doméstica, González señaló que "la presencia en el ambiente es producto del uso masivo e intensivo por el uso agrícola". "Y el elevado contenido de nitrato deriva del uso como fertilizante", añadió.

A raíz de los resultados obtenidos, la responsable del grupo Aguas pidió legislar "no solo la cantidad en el agua, sino el uso". "Se sabe que es posible la producción sin el uso de estas sustancias. La historia cuenta que plaguicidas que usaron en el ambiente años después fueron prohibidos", evocó.

"Estamos alertados que lo que hacemos en la superficie ya está llegando al agua subterránea. Es algo que no lo podemos remediar. Una vez que llega no tiene vuelta atrás. En unos años no sabremos cuál va a ser la situación", reparó.

González ratificó que no se recomienda el consumo de agua de los pozos contaminados, particularmente de las perforaciones que arrojaron rastros de nitrato ya que sobrepasan los niveles de referencia máximos del Código Alimentario Argentino (CAA).

El pasado lunes, desde el bloque de Acción Marplatense elevaron una serie de pedidos de informe al Concejo Deliberante para constatar si efectivamente los pozos de agua están contaminados con dichas sustancias y que, en caso de ser así, se garantice la provisión de agua potable.

Además, pidieron que se convoque a la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicio Sanitarios para que se expida sobre el estado de cumplimiento de la Ordenanza 21296, la cual regula la aplicación de agroquímicos en General Pueyrredon y establece como "zona con puntos de alto riesgo sanitario y ambiental" a aquellas que se encuentren a 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud; y a 25 metros de cursos de agua, clubes, camping, villas deportivas y complejos turísticos.

Los establecimientos afectados en los que hallaron glifosato son la Escuela de Educación Primaria Nº 8, del barrio El Coyunco, la Escuela de Educación Primaria Nº 46, el Jardín de Infantes Nº 918 y la Escuela de Educación Secundaria Nº 50, de la zona de La Peregrina. Las últimas tres, junto a la EEP Nº 51, también sobrepasan los niveles de referencia máximos de nitrato.