Cómo es la nueva modalidad de "usurpaciones" en el barrio Autódromo

La sociedad de fomento del barrio Autódromo sumó la preocupación por las "usurpaciones" que se acusan en la zona desde hace meses y brindaron detalles de la modalidad de ocupación ilegal con la que se avanza en diferentes terrenos.

Después de que visibilizara la problemática la Defensoría del Pueblo, Mario Daguerre, presidente de la entidad, afirmó que la situación es de "largo tiempo" y aclaró que el accionar que incumple la ley está principalmente ligado con "terrenos mal vendidos".

"No sé si llamar este problema como una usurpación porque en realidad acá la lucha tiene que ver con la comercialización de lotes que en realidad no se pueden vender", sostuvo el referente de la sociedad de fomento, ante la consulta de 0223.

Daguerre reconoció que en el barrio "casi nadie tiene escrituras" de sus propiedades y esta carencia facilita la posibilidad de falsificar la tenencia inexistente de diversos lotes. "Acá venden con boleto de compra-venta y los que compran lo hacen de buena fe y con el sudor de su trabajo pero sin saber que están siendo estafados", lamentó.

El fomentista recordó que en el sector delimitado por las calles Virrey del Pino, entre Rosales y Tripulantes del Fournier, "figura en todos los planos que debe haber un espacio verde para hacer una plaza o una sala de primeros auxilios o una comisaría o un guardería". "En parte del fondo del barrio también se habían destinado unos terrenos para hacer un polideportivo", comentó.

Frente a esta situación, en la que ya se contabiliza un importante número de lotes vendidos sin ninguna documentación con validez fehaciente, el titular de la sociedad de fomento aseguró que "ya se iniciaron todas las cuestiones legales como corresponde" para poner fin a la venta y ocupación ilegal. "La Justicia tomó cartas en el asunto pero como todo lleva tiempo nosotros estamos tratando de que se respeten los espacios que son de todos, de los vecinos", indicó.

Daguerre señaló que la denuncia por estas "usurpaciones" ya había sido radicada por la anterior presidencia de la institución. "La policía en ese momento invitó a concurrir a ambas partes a comisaría pero no pasó mucho más. Y a mí me llegaron a tomar declaración para sumar a la causa", dijo, y agregó: "Seguimos esperando avances para que esto no se siga expandiendo por el barrio".