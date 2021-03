Video: “Dónde están los chicos”, el desesperado grito de los vecinos durante el incendio en Corrientes y Almafuerte

Las intensas llamas y el denso humo producto del incendio en un local de Corrientes al 3900, generó hasta la llegada de los bomberos, escenas de intenso dramatismo entre los vecinos del barrio Primera Junta, que asistieron en un primer momento a las personas que vivían detrás del comercio siniestrado.

En un video enviado a la redacción de 0223, se ve como bajo una espesa nube de humo, los vecinos, al grito de “salí de ahí” pedían que una familia saliera de su casa y preguntaban desesperadamente “dónde están los nenes”.

En las imágenes, un hombre de la zona se acercó corriendo con una escalera de madera para intentar bajar a las personas desde la planta alta donde se desarrollaba el incendio. Según puso saber este medio, la familia que estaba en el fondo de la vivienda pudo salir por sus propios medios, pasando por el balcón de una casa contigua.

Desde el Same informaron a 0223 que producto del denso humo, cuatro adultos y tres menores debieron ser asistidos en una ambulancia del Same. "Todos fueron atendidos en el móvil del Same, pero afortunadamente nada grave", indicaron a este medio.