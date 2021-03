Ruidosa protesta de trabajadores temporarios de un hotel del microcentro

Trabajadores temporarios del hotel gremial Foeva, realizan este lunes una ruidosa protesta en la puerta del establecimiento, para denunciar la falta de pago de salarios, que afecta a unas 23 familias marplatenses.

Alrededor de las 10, un nutrido grupo de empleados temporarios, con banderas, bombos y pancartas, se concentraron en los alrededores del hotel gremial de Bolívar al 2400, reclamando por el no reconocimiento del pago de los salarios.

En un video enviado a la redacción de 0223, uno de los trabajadores ruega “un arreglo” para los 23 trabajadores del hotel gremial: "No pedimos más de lo que merecemos".

Fuentes consultadas por este medio, explicaron que el hotel, propiedad del gremio Foeva, que representa a los trabajadores vitivinícolas, no puede abonar los salarios a pesar de haber estado abierto durante toda la temporada. “La respuesta es que no tuvieron muchos contingentes y por eso no pueden pagar. Pero el hotel incluso ahora mismo está con sus puertas abiertas”, expresaron.

Según reclamaron los trabajadores, la falta de pago de los salarios a los empleados temporarios no es nuevo y a pesar de las numerosas audiencias en el Ministerio de Trabajo y del “diálogo permanente”, el conflicto aún persiste.