Augusto Costa: "Si me decían que íbamos a tener esta temporada, firmaba con los ojos cerrados"

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, visitó Mar del Plata este jueves y en una entrevista con 0223 trazó un balance de la temporada de verano que se acerca a su final. "No es la temporada que nos hubiese gustado, es la que pudimos tener y es la que hubiésemos aceptado de antemano como favorable, dado el escenario muy complicado que enfrentábamos", planteó el funcionario provincial.

Respecto al trabajo con los sectores más golpeados por la pandemia, Costa dijo que se encuentran realizando un estudio pormenorizado para determinar de manera más detallada de qué modo pueden ayudar a estos sectores. "Por ejemplo, a algunos hoteles de alta gama les fue muy bien y a otros que trabajan con visitantes más populares no tanto. Eso es lo que estamos estudiando", explicó.

En la entrevista realizada en el Teatro Auditorium, donde Costa recorrió la muestra en homenaje a Astor Piazzolla y escuchó el recital del reconocido pianista Horacio Lavandera, el ministro también habló del puerto de Mar del Plata y el proyecto del Distrito Tecnológico.

-Si bien aún falta para el fin de la temporada, ¿Qué balance hace?

-El balance es el que venimos haciendo en los últimos días con el gobernador: tuvimos la mejor temporada posible. Todavía la tenemos porque hasta Semana Santa se extiende el período vacacional. Confiamos en que durante el mes de marzo y particularmente en el fin de semana largo de pascua se puedan desplazar muchos turistas a nuestros sitios de interés, Mar del Plata y el resto de las localidades de la Costa Atlántica.

-¿Qué expectativas tenían cuando arrancó el verano?

-Teníamos expectativas de que iba a ser una temporada muy difícil, realmente sobrecumplió los escenarios que habíamos trazado. La experiencia internacional mostraba que el desplome del turismo fue mucho más fuerte del que efectivamente ocurrió en nuestra provincia. Lógicamente, Mar del Plata sufrió lo que significa una temporada en pandemia, quizás más que otras localidades de la provincia, que atienden otro tipo de turismo o que pudieron dar otras respuestas ante esta situación tan excepcional. Pero la tranquilidad que tenemos es que junto con el gobernador estuvimos permanentemente en diálogo con todos los intendentes, resolviendo las cuestiones que había que resolver en tiempo real.

-En el arranque, además, hubo un incremento en los contagios.

-A principios de enero estábamos con una suba de casos que nadie sabía a dónde iba a terminar. Nos puso en una situación de alerta. A partir de respuestas que fuimos dando, medidas que no son simpáticas y populares, pero que eran necesarias como la restricción nocturna, pudimos revertir la tendencia de la suba de casos, que la temporada pueda llegar hasta su fin y que haya actividad turística para que la gente disfrute y trabajo para quienes viven del turismo, el entretenimiento y la cultura.

Para muchos puede no ser suficiente, pero realmente tenemos la tranquilidad de que se hizo lo posible para tener la temporada que se podía tener.

-¿Si en octubre le decían que iba a tener esta temporada de verano qué decía?

-Firmaba con los ojos cerrados. Veíamos en Europa y en otros lugares del hemisferio norte que había destinos donde el turismo había caído al 20% de lo habitual, con el gasto de los turistas por el piso. Nosotros estamos evaluando un escenario que se agravó con el brote que se generó por las fiestas. No es la temporada que nos hubiese gustado, es la que pudimos tener y es la que hubiésemos aceptado de antemano como favorable, dado el escenario muy complicado que enfrentábamos.

-¿Cómo vienen trabajando con los sectores que reclaman asistencia porque la temporada no les alcanzó?

-Más que sentimientos o reclamos, son cuestiones legítimas. Efectivamente, quien vive de la actividad turística depende de la temporada para poder hacer la diferencia para poder atravesar el resto del año, cuando disminuye la actividad. Estamos terminando de evaluar qué segmentos de cada uno de los sectores del turismo, la cultura fue el más afectado porque fue heterogéneo. Es decir, hay alojamientos para turismo premium a los que le fue muy bien, pero también hay alojamientos para turismo más popular que realmente la pasó muy mal. Entonces, queremos segmentar bien para dar respuestas. Hay programas nacionales como el Repro, que permite acompañar el pago de salarios; se está trabajando en una medida específica para el turismo y desde Provincia también tenemos medidas y programas. El gobernador anunció un paquete de medidas tributarias, de crédito y vamos a seguir trabajando con los programas de asistencia directa. Hay que tener en cuenta que por el Fondo de Turismo Mar del Plata recibió más de 21 millones de pesos que se destinaron exclusivamente a los espacios y establecimientos del sector de la Provincia, con lo cual es cuestión de identificar el impacto y seguir con este tipo de medidas para aliviar y acompañar hasta que podamos tener una nueva normalidad que permita el desarrollo de actividades.

-Entendiendo que va a haber una inversión muy importante para el Puerto de parte del gobierno nacional, ¿cómo está trabajando la Provincia?

-El Puerto tiene problemas estructurales de larga data que hay que resolver y nosotros tenemos una agenda de trabajo a mediano plazo para ir resolviéndolos. Me quedé muy contento después de la reunión con Gabriel Felizia porque tenemos diferentes proyectos; en particular, ahora estamos con la cuestión del dragado ya que el 15 de marzo se abren los sobres para avanzar en el proceso licitatorio. También estamos viendo cómo fortalecer el Puerto para que pueda salir más mercancías de la zona a través de containers porque, hablando con productores y comercializadores, no hay motivo para que el Puerto no tenga más movimiento. Hay muchas líneas de trabajo que tienen que ver con inversiones, gestión y con fortalecer este Puerto multimodal que es Mar del Plata y que significaría empezar a revertir tendencias de larga de data, que el gobernador nos solicitó que enfrentemos a partir del diálogo y consenso con los sectores productivos para generar más producción de trabajo.

-Otro proyecto importante para la ciudad es el Distrito Tecnológico. ¿Qué se viene haciendo al respecto?

-Una cuestión clave es la reglamentación y adhesión a la ley de Economía del Conocimiento por parte de la Provincia e, incluso, el gobernador ya planteó que uno de los ejes va a ser trabajar en el fortalecimiento de los sectores científicos, tecnológicos y de la industria tecnológica. Respecto al Distrito, estamos trabajando para la adhesión la ley de Economía del Conocimiento y ver que otro tipo de medidas, estímulos o incentivos de la Provincia podemos hacer. Es una cuestión tributaria pero, sobre todo, de integración a nuestra cadena de valor para lograr incorporación y tecnología a nuestra producción y que el sector de informática, tecnología y formación tenga un rol clave. Estamos trabajando en eso con mucho optimismo.