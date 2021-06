Segunda ola: "Cuesta muchísimo conseguir una cama en Mar del Plata porque no hay"

La coordinadora del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Paola Juan, reconoció que en esta instancia de la segunda ola se está trabajando "al límite" por el vertiginoso crecimiento de casos de coronavirus y abogó por una mayor consciencia social para extremar los cuidados y evitar una saturación más profunda de los escasos recursos sanitarios que dispone General Pueyrredon.

En una entrevista que le concedió a 0223, la profesional de la salud consideró que tanto la ciudad como la zona atraviesan una situación "muy crítica y tensa" y tradujo esta preocupación en números: dijo que junto a su equipo médico realiza, en promedio, entre 15 y 20 derivaciones diarias de pacientes que necesitan un traslado de urgencia para poder ser asistidos frente a la enfermedad.

"Hoy se vuelve súper difícil conseguir una cama pero porque no hay. Por suerte, hasta ahora no hemos tenido que sacar pacientes de la ciudad pero sí tuvimos que sacar pacientes de los demás municipios de la región y llevarlos a otros lugares porque no teníamos una cama para darles", afirmó la referente del Sies, quien consideró que Balcarce muestra por esta fecha uno de los escenarios más complejos desde el punto de vista sanitario: "Ahí tratamos de sacar lo más que podamos pero así está toda la región".

Al trazar una comparativa con la experiencia que vivió en el pico de la primera ola, Juan sostuvo que la actividad es "mucho más intensa" y marcó dos grandes diferencias: el trabajo frecuente con pacientes "muy jóvenes" y que tienen cobertura a través de una obra social o prepaga. "El problema no es solo para que el está sin cobertura; podés tener las mejores prepagas pero camas no hay. No es que la cama no aparece porque no tenés Osde o Swiss Medical", aclaró, y reiteró: "Acá nadie está guardando las camas: está todo ocupado".

Foto, archivo 0223: Paola Juan, la coordinadora del Sies.

Inclusive, la trabajadora reveló que en las últimas semanas el Sies realizó dos derivaciones de embarazadas infectadas con Covid-19, una de las cuales pudo ser internada en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Don Victorio Tetamanti. "Por suerte está evolucionando muy bien. Pero esto muestra que la pandemia está afectando a grupos que antes no le dábamos tanta importancia", aseguró, y añadió: "Estamos teniendo pacientes jóvenes que se complican en horas o en cuestión de un día".

Frente a este marco de crisis, Juan lamentó la "falta de empatía social" y que "la gente no tome consciencia de que esta salimos todos juntos o no sale nadie". "Lo que estamos viviendo es terrible y es muy triste volver a mi casa y ver el gran movimiento que hay en la ciudad. Me indigna ver los gimnasios y bares abiertos con gente adentro. Cuando veo eso, me pregunto: '¿Dónde los vamos a meter?'", confesó la mujer que también forma parte del Comité de Emergencia de General Pueyrredon.

"No sé que más se le puede pedir al personal de salud, está saturadísimo. Ya no le podemos pedir más. La gente tiene que entender que tanto la enfermería como la gente de limpieza que está trabajando en los hospitales está dando el 100% de lo que tiene. Y mucha gente está dando demás. Hay gente que toma horas extras para ir a colaborar. En mi servicio mismo, salen a hacer un traslado Covid y llegan e hicieron 10. La verdad que hay que sacarse el sombrero con todo el personal de salud", enfatizó.

Juan también lamentó que "a veces se haga política sin tener una política sanitaria" en un contexto de pandemia. "Yo no hago política y ni siquiera me gusta hablar en los medios pero hay que tomar consciencia de esta situación. Está todo muy complicado y si la gente no entiende que salud dio todo lo que pudo dar y que, de ahora en más, esto pasa por una cuestión colectiva, entonces nos va a ir mal", concluyó.

Qué es el Sies

Es un servicio diseñado en forma de red que depende operativamente de la Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Su principal misión consiste en realizar la gestión de derivaciones de pacientes entre los diferentes efectores regionales y extraregionales, y suministra la logística para su posterior traslado ya sea en móvil de alta, mediana o baja complejidad, buscando la optimización de los recursos de la red sanitaria con la finalidad de brindar una respuesta eficiente y eficaz a la comunidad asistida, como servicio de soporte permanente.

Además, estos profesionales intervienen en contingencias tales como urgencias, emergencias o catástrofes; planeamiento y ejecución de simulacros de accidentes con víctimas múltiples con la participación de distintos referentes locales involucrados en la temática (bomberos, 107, hospitales, servicios privados de emergencia, etc..