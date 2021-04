Ex combatientes marplatenses repudiaron los dichos de Patricia Bullrich sobre Malvinas

"Respetemos la memoria de los caídos, la dignidad de sus familias y la reivindicación soberana del archipiélago", manifestaron los ex combatientes. Foto: 0223.

Desde el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata repudiaron las declaraciones de Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO), quien consideró que el Gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

A través de un breve comunicado, los ex combatientes marplatenses dieron a conocer su malestar por las declaraciones de la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. "Mas allá de las rectificaciones creemos que es una falta de respeto tomar a la ligera una causa tan sensible para todos los argentinos", apuntaron.

"Respetemos la memoria de los caídos, la dignidad de sus familias y la reivindicación soberana del archipiélago tal como lo establece nuestra Constitución Nacional", agregaron.

Bullrich formuló sus declaraciones al señalar las demoras de la empresa farmacéutica estadounidense. "Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable", evaluó sobre la falta de acuerdo del Estado nacional.

En ese contexto, la exfuncionaria planteó que Pfizer "no pidió los hielos continentales", aunque añadió que "las Islas Malvinas se la podríamos haber dado".

Tras las repercusiones de sus dichos, Bullrich aclaró en su cuenta de Twitter: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas"