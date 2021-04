Aseguran que el giro de $60 millones de Nación al Parque Industrial es "inminente"

El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de General Pueyrredon, Fernando Muro, aseguró que desde el Gobierno de la Nación le confiaron que es "inminente" el giro de $60 millones hacia las arcas del consorcio del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223 Radio, Muro resaltó el "contacto permanente" que tiene con las autoridades de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación. "Nos dicen que es inminente, ya, el desembarco de los fondos", adelantó.

El funcionario municipal indicó que las partidas que anunció el presidente Alberto Fernández en octubre del año pasado serán utilizadas "para aplicar asfalto en la zona nueva del Parque Industrial". "Con eso resolveríamos prácticamente el 60% del asfalto restante del Parque. Estamos a la espera de que llegue el subsidio para empezar con las obras", aseveró.

Asimismo, Muro destacó los proyectos de ampliación que tiene la administración del predio ubicado en ruta 88 y valoró: "Hay muchas radicaciones de empresas en marcha, estamos asignando los lotes. Hay muchos pedidos de terrenos para nuevas fábricas".

El jueves, Ignacio Mesa, titular del consorcio, había señalado a 0223 que el Aporte No Reembolsable (ANR) de Nación todavía no se acreditó en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación del Municipio, a través de la cual se coordina la utilización de los fondos. El empresario dimensionó que hoy "no hay lugar" para las firmas foráneas que buscan asentarse en el complejo industrial.

Con esta partida, los responsables del Parque Industrial de Mar del Plata buscan avanzar con obras de ampliación en el predio que permitirían mejorar las condiciones de las empresas que actualmente están radicadas y proyectar nuevos desembarcos de emprendimientos.

En septiembre de 2020, el Gobierno de la Nación oficializó a través del decreto 716/2020 publicado en el Boletín Oficial, el nuevo Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que destinará más de $ 3.000 millones en aportes y financiamiento a los polos industriales productivos del país.