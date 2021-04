Gimnasios se oponen a un eventual cierre: "Van a tener que venir con un tanque"

Los gimnasios y centros de entrenamiento fueron uno de los rubros de más afectados en 2020 por el parate de trabajo que provocó la pandemia de coronavirus. Mientras las autoridades gubernamentales evalúan nuevas restricciones por el aumento acelerado de casos, los establecimientos se oponen a cerrar sus puertas de nuevo. "Van a tener que venir con un tanque", graficaron".

"Nosotros no vamos a cerrar. Estamos decididos a no cerrar porque si lo hacemos, es de manera definitiva. No lo podríamos soportar", aseguró Ariel Caltabiano, secretario de la Cámara de Gimnasios, Natatorios y Afines de Mar del Plata.

El representante del sector fundamentó su postura al confiar que todos los establecimientos deben cuantiosas y numerosas deudas y, aún así, prácticamente no recibieron ningún tipo de beneficio impositivo. "Lo único que nos queda por hacer es aguantar y no cerrar", manifestó en declaraciones a 0223 Radio.

Mientras se analizan posibles restricciones y cierres de actividades de ocio, Caltabiano recordó que la actividad estuvo paralizada durante diez meses en 2020 y viene de atravesar la temporada baja en diciembre, enero y febrero, un período signado por la falta de ingresos. "En el mejor de los casos se trabajó al 40%", precisó.

En este contexto, el referente del sector pidió por la continuidad de la actividad en el marco del aumento de infecciones que se registra en el territorio bonaerense al considerar que "es muy difícil que alguien se contagie adentro de un gimnasio". "Los protocolos se cumplen y la gente quiere seguir entrenando", confió.

"No podemos cerrar, no está en la cabeza de nadie. La única herramienta es trabajar para poder mantener la rueda funcionando", concluyó Caltabiano a la espera de confirmaciones oficiales.

La semana pasada, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Salvador Giorgi, adelantó que las nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia podrían incluir a gimnasios, cines, bares y restaurantes.