Para Morro, Montenegro lleva adelante la pandemia con "coraje"

La concejala Mercedes Morro, flamante incorporación del bloque oficialista Vamos Juntos, defendió la gestión de Guillermo Montenegro en la pandemia del coronavirus y consideró que el intendente sobrelleva este tiempo de incertidumbre "con coraje".

En declaraciones a 0223 Radio, la edil que hasta unos días atrás lideraba el bloque Tercera Posición, después de distanciarse del Frente de Todos, explicó su decisión de sumarse al espacio que responde políticamente al jefe comunal.

"Últimamente tomé la decisión de dejar los colores políticos de lado y elegir al hombre. El intendente Guillermo Montenegro está desarrollando con responsabilidad y bastante coraje toda la situación de Mar del Plata", aseguró.

En este sentido, la histórica dirigente gastronómica recordó que cuando la ciudad estuvo "amenazada" de retroceder a la Fase 2, lo que suponía la imposición de mayores restricciones económicas, "Montenegro salió y peleó para que no se caigan las fuentes de trabajo".

"Entonces me parece que le ponen demasiados palos en las ruedas y yo quiero mucho a Mar del Plata. En mis últimos tiempos de actuar en política me gustaría devolverle en acciones concretas a esta ciudad lo que me ha dado", agregó Morro.

Más allá de este cambio de color político en Mar del Plata, la concejala ratificó su pertenencia al peronismo a nivel provincial y nacional. "Acá vamos a respetar la opinión de cada uno y vamos a llevar los proyectos adelante conscientemente", prometió.

Morro completa su mandato este año. Llegó a esa banca luego de integrar la lista del Frente Renovador con Ariel Ciano. Sin embargo, tras las elecciones de 2019, cuando Sergio Massa y su fuerza se sumaron al Frente de Todos, Morro, vinculada al líder gastronómico Luis Barrionuevo, decidió abandonar el bloque y crear el espacio Tercera Posición.

La incorporación en el oficialismo se da luego de la agitada semana que se vivió en el Concejo Deliberante y el gabinete municipal por la decisión del intendente de echar a cuatro funcionarios que respondían al senador Lucas Fiorini y la salida de Alejandro Carrancio del bloque Vamos Juntos.